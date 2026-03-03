北市育兒減工時 已有公司申請

北市長蔣萬安「育兒減少工時計畫」三月上路，首個上班日已有一家公司申請，還有六、七家中小型企業詢問，明確表達有申請意願。

民團認為，蔣市府看見家長接送的焦慮，讓政府做家長後盾，期待更多縣市響應，畢竟很多家庭是跨縣市工作。

「很能感受家長接送的焦慮。」本身是二寶媽的社團法人台灣公共托育協會理事長呂佳旻表示，因從事公托，常看見不少辛勞接送孩子家長的苦，下班趕來接小孩，途中遇到塞車等常延誤，能體會家長遲到的焦急真的需要後援。

呂佳旻提到，類似的工時減一政策，之前性別工作平等法就有法規，但是無給薪，北市府願意給予企業補助八成薪資，「也是鼓勵企業願意踏出第一步」，畢竟這一小時並非是滿足個人享樂，或許回家之後，又要忙不亞於工作的家務。期待有更多縣市願意響應，企業、政府都願意支持，一起讓民眾願意安心生養。

北市勞動局長王秋冬表示，市長蔣萬安上周宣布育兒減工時新政之後，前天周一首個上班日，就有一家小型的財務管理公司來申請，申請一名員工育兒減工時補助。

這對市府來說相當振奮，因微型企業相對資源少，人力替補也比較辛苦，但若連微型公司都可以申請，代表其他企業員工也可以。

勞動局勞資關係科長楊倍瑜表示，除了已有一家公司已經申請，目前還有六、七家企業打電話來詢問，並明確表達有申請意願，多為中小型企業，包括科技零售、金融業、餐飲業等都有。