淡水沙崙海域重啟卡關 議員籲分級

聯合報／ 記者張策／新北報導
隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫。記者張策／攝影 張策
新北淡水沙崙海域是否重啟備受關注，沙崙文創園區將在下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，態度要審慎。

沙崙海域早年為北部熱門海水浴場，因鄰近淡水河口，河海交會潮流複雜，加上離岸流強勁、水下地形變化大，安全風險偏高。一九九九年後海水浴場逐步關閉，二○一二年有四名國中生溺斃，隔年市府公告為禁止水域遊憩區域，自此全面禁止下水戲水，成為北海岸少數長期封閉海域之一。

儘管公告禁止，仍不時有民眾違規戲水，近年曾發生外籍遊客遭海浪捲走事件，地方對開放議題態度兩極。一方認為沙崙若能分級管理、強化救援與示警設施，或可兼顧觀光與安全；另一方強調當地曾有溺斃紀錄，風險記憶深刻，若配套未臻完善，不宜貿然開放，海域開放與否，在安全與發展之間拉鋸。

議員鄭宇恩表示，若文創園區啟用後海域仍停滯不前，整體觀光效益恐打折。她肯定觀旅局規畫先行開放陸域供民眾親水踏浪，建置科技安全示警系統與水域救援人力駐點，不應陷入「開放或不開放」二分法，可依水域活動種類、風險程度與區域範圍採分級管理、分區開放，例如在特定範圍內評估開放獨木舟等非動力活動，搭配管理機制與安全配套。

議員陳偉杰則強調安全優先。他指出，沙崙過去曾發生溺斃意外，居民對風險記憶猶存，地方聲音傾向審慎評估，在救援機制與管理配套未臻完善前，不宜貿然全面開放。沙崙發展重點應放在文創園區及親水設施整體活化，透過園區活動與空間規畫帶動人流，而非以海域開放為核心。

