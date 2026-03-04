聽新聞
新北微風運河管理 陷休閒與競技兩難

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北微風運河在下午時段，河面上有不少輕艇、西式划船選手在練習。有民團質疑使用率偏低，盼放鬆管理。記者張策／攝影
新北微風運河在下午時段，河面上有不少輕艇、西式划船選手在練習。有民團質疑使用率偏低，盼放鬆管理。記者張策／攝影

新北蘆洲微風運河是輕艇、西式划船、競技龍舟練習重地，民團質疑使用率偏低，規定過嚴導致場地閒置，主張比照高雄愛河、蓮池潭，填資料、做好安全措施即可下水。多名教練說，選手練習時段集中在清晨、傍晚，競技一天有六小時、休閒時段八小時，「說閒置是悖離現實」，貿然開放更多人下水將造成更多風險與混亂。

高灘處日前與民團交流意見，處長黃裕斌說，水域使用團體多，現有國高中、大學等八校使用，一般玩家在管理中心登記後可下水，只要未與團體訓練時段衝突，原則上會開放，在不影響既有訓練與安全前提，研議適度調整管理方式，兼顧推廣運動與公共安全。

水域管理是否鬆綁引發討論，台灣開放水域聯盟理事長李元治質疑現行規定過嚴，場地使用率偏低，「快成為蚊子運河」，微風運河原本是推廣水域運動場域，禁止水域遊憩、水深危險等標示，易被誤解為全面禁止。

李認為，ＳＵＰ與獨木舟屬非動力運動，風險相對低，建議取消保險及證照限制，透過分流設計區隔競技與休閒項目、二十四小時開放提高使用率。

對於民團意見，黃裕斌說，免登記、免保險下水及擴大獨木舟水域會納入考量，微風運河屬封閉型水域，平日有多項競技選手訓練與團體使用，未報備直接下水恐增加碰撞風險；至於分設休閒區、競技區構想，「講白了就是場地不夠用」，以選手訓練需求優先，在開放與安全責任間取得平衡。

基層教練反映場地容量困境。碧華國中沈姓教練指出，微風運河全長一公里，相較冬山河長達五公里且河道較寬，條件受限，競技時段有上百艘船在水面，加上近年有一股輕艇熱潮，暑假整個水面幾乎滿載。

鷺江國中李姓教練表示，新北供西式划船、輕艇訓練場僅此一處，為全台使用最密集水域之一，空間小、水道短，又需共用，規則若要變動需規畫與商討，安全須優先考量。三民高中呂姓教練說，曾發生違規釣魚甩竿勾到船隻與學生，管理鬆動可能帶來風險。

微風 黃裕斌 教練

