瑞芳、平溪行動治理 侯友宜：強化國際觀光品牌、打造高齡友善示範區

新北市長侯友宜今率領市府團隊，先後前往瑞芳、平溪區召開行動治理座談會。侯友宜表示，偏鄉地區面臨高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」規畫，要讓長輩在地安養、在地終老。

瑞芳區長楊勝閔簡報建設成果時說，瑞芳區以國際觀光城鎮規格推動，除新建三貂嶺人行便橋、修繕猴硐貓橋及活化瑞三整煤廠歷史場域，也整修美食廣場與九份地區公廁，全面提升國內外旅客的旅遊體驗。

醫療照護方面，瑞芳醫院長照中心預計2028年完工、瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程均持續進行中，市府持續投入資源，全方位優化東北角的生活環境。

針對瑞芳區里長提案，議題涵蓋觀光環境維護、長照送餐通報機制、金瓜石地區活化及深澳港跨海大橋建設等。侯友宜指示由權責單位說明最新進度，確保地方需求得到回應。

平溪區長劉亷中簡報時，聚焦打造失智友善示範區「不老長智村」，落實尊老價值，並結合地方創生與「金牌農村」成果，促進生活、生產、生態永續。市府並透過菁桐女路培力展現人文特色，與企業合作推動青年返鄉。

基礎建設方面，已優化第一公墓納骨堂櫃位、改善簡易自來水設施，並闢建3座風景區公廁及平溪三條老街、微笑山線的環境營造。座談會中，平溪區里長們提議改善區內道路鋪面，侯友宜指示相關單位全力協助，優化在地居民通行與觀光接駁廊道。

今天是元宵節，侯友宜今晚主持在十分廣場舉辦2026新北市平溪天燈節。他在平溪座談會中說，地方期待的「新北市天燈永續發展自治條例」，市議會去年7月已三讀通過，市府同步在當月提送行政院核備。未來這套制度上路後，將透過法制化管理，在推動平溪觀光的同時，也能保障生態平衡與在地居民的安全。

民政局長林耀長指出。自2019年規畫行動治理座談會以來，瑞芳區里長反映案件共157件，已解除列管154件，執行達成率98%。平溪區里長反映案件54件，至今已全數解除列管，執行達成率100%。市長感謝里長長期為地方奔走，提醒各區公所今年預算增加，基層建設應加速發包，市府團隊也將持續秉持積極態度，解決市民大小問題。

新北市長侯友宜今率領市府團隊，前往瑞芳區召開行動治理座談會，說明施政成績，並聽取里長意見。記者邱瑞杰／攝影

