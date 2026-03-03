野柳神明水裡來、火裡去 蘇巧慧：讓更多人看見新北宗教和文化資產

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，新北市副市長劉和然主持祈福儀式，表示要打造文化與觀光兼具的節慶品牌，帶動地方經濟。立委蘇巧慧也出席，期盼可以讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。

野柳神明淨港文化祭由「淨海巡洋」揭開序幕，12艘漁船載著神尊繞行港灣，象徵巡視海域、庇佑漁民。重頭戲「神明淨港」接著登場，壯丁抬轎躍入海中洗淨穢煞。接下來「神明過火」儀式，勇士赤腳踏過炭火，完整展現全台獨有「水裡來、火裡去」的祈福科儀，寓意消災解厄、迎福納吉。

劉和然說，野柳神明淨港文化祭是北台灣元宵宗教盛事，每年吸引眾多國內外旅客參與。傳統祭儀祈求開漳聖王庇佑風調雨順、漁產豐收外，同步推出漁貨愛心拍賣、限量「新鱻尚讚」海鮮禮盒、平安貼紙與湯圓發放及摸彩活動，帶動會場與在地商圈消費。

蘇巧慧表示，野柳保安宮開漳聖王淨港儀式，不只是野柳在地悠久的傳統，更是全國唯一的開漳聖王淨港儀式，這兩年元宵節，她和團隊都會到野柳保安宮、漁澳順天宮祈福，祈求漁港未來一年平順豐收。

蘇巧慧期盼讓野柳最具特色的元宵意象更加發揚，讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。新北各地都有不同的文化特色，以元宵節為例，除了萬里的野柳神明淨港，還有平溪的天燈節、坪林的保坪宮繞境、新莊的保元宮踩街。今早她也有到坪林保坪宮參與遶境祈福，未來將持續勤走基層，爭取更多市民認同。

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，立委蘇巧慧出席，期盼可以讓野更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。圖／蘇巧慧服務處提供

