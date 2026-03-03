快訊

野柳神明水裡來、火裡去 蘇巧慧：讓更多人看見新北宗教和文化資產

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，立委蘇巧慧出席，期盼可以讓野更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。圖／蘇巧慧服務處提供

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，新北市副市長劉和然主持祈福儀式，表示要打造文化與觀光兼具的節慶品牌，帶動地方經濟。立委蘇巧慧也出席，期盼可以讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。

野柳神明淨港文化祭由「淨海巡洋」揭開序幕，12艘漁船載著神尊繞行港灣，象徵巡視海域、庇佑漁民。重頭戲「神明淨港」接著登場，壯丁抬轎躍入海中洗淨穢煞。接下來「神明過火」儀式，勇士赤腳踏過炭火，完整展現全台獨有「水裡來、火裡去」的祈福科儀，寓意消災解厄、迎福納吉。

劉和然說，野柳神明淨港文化祭是北台灣元宵宗教盛事，每年吸引眾多國內外旅客參與。傳統祭儀祈求開漳聖王庇佑風調雨順、漁產豐收外，同步推出漁貨愛心拍賣、限量「新鱻尚讚」海鮮禮盒、平安貼紙與湯圓發放及摸彩活動，帶動會場與在地商圈消費。

蘇巧慧表示，野柳保安宮開漳聖王淨港儀式，不只是野柳在地悠久的傳統，更是全國唯一的開漳聖王淨港儀式，這兩年元宵節，她和團隊都會到野柳保安宮、漁澳順天宮祈福，祈求漁港未來一年平順豐收。

蘇巧慧期盼讓野柳最具特色的元宵意象更加發揚，讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。新北各地都有不同的文化特色，以元宵節為例，除了萬里的野柳神明淨港，還有平溪的天燈節、坪林的保坪宮繞境、新莊的保元宮踩街。今早她也有到坪林保坪宮參與遶境祈福，未來將持續勤走基層，爭取更多市民認同。

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，立委蘇巧慧出席，期盼可以讓野更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。圖／蘇巧慧服務處提供

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，立委蘇巧慧出席，期盼可以讓野更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。圖／蘇巧慧服務處提供

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，立委蘇巧慧出席，期盼可以讓野更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。圖／蘇巧慧服務處提供

相關新聞

瑞芳、平溪行動治理 侯友宜：強化國際觀光品牌、打造高齡友善示範區

新北市長侯友宜今率領市府團隊，先後前往瑞芳、平溪區召開行動治理座談會。侯友宜表示，偏鄉地區面臨高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」規畫，要讓長輩在地安養、在地終老。

野柳神明水裡來、火裡去 蘇巧慧：讓更多人看見新北宗教和文化資產

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，新北市副市長劉和然主持祈福儀式，表示要打造文化與觀光兼具的節慶品牌，帶動地方經濟。立委蘇巧慧也出席，期盼可以讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。

平溪天燈節壓軸登場！2盞20呎「龍馬」神獸主燈 冉冉上升飛入夜空祈福

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場。新北市長侯友宜與來賓共同施放2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許馬年有龍馬精神，活力充沛。台灣元宵祈福文化逐步推向國際，今晚有不少國際旅客到場放天燈。

影／平溪天燈節十分登場 龍馬主燈齊飛祈求國泰民安

眾所矚目的「2026新北市平溪天燈節」壓軸場活動晚上在十分廣場隆重舉行。本場以「龍馬精神 活力新北」為主題，由新北市市長侯友宜親臨現場攜手貴賓共同施放全球首創的2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許眾人未來龍馬精神、活力充沛，更將台灣獨有的元宵祈福文化推向國際，也為今年的元宵慶典譜出最完美的壓軸樂章。

新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

微風運河水域管理是否鬆綁引發討論。台灣開放水域聯盟質疑現行規定過嚴，導致場地使用率偏低，甚至成為「蚊子運河」，主張鬆綁限制；新北市高灘處則回應，水域使用團體眾多，並非閒置空蕩，將在不影響既有訓練與安全前提下研議調整；多名學校教練也指出，該場地為新北市唯一系統性競技訓練水域，空間已相當密集，若全面開放恐衝擊安全與秩序。

淡水沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

