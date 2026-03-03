平溪天燈節壓軸登場！2盞20呎「龍馬」神獸主燈 冉冉上升飛入夜空祈福

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜祝福市民都能心想事成，新北更平安。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜祝福市民都能心想事成，新北更平安。圖／新北市觀旅局提供

2026新北平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場。新北市長侯友宜與來賓共同施放2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許馬年有龍馬精神，活力充沛。台灣元宵祈福文化逐步推向國際，今晚有不少國際旅客到場放天燈。

今年平溪天燈節分別在平溪國中、十分廣場舉辦主題活動，2月27晚間在平溪國中施放象徵福氣的3盞巨型福馬主燈，並首次呈現「馬驫奔騰」光雕秀，見證福馬與天燈同驫的祈福盛典，祝福民眾新的一年都能「馬祥厚運」。

十分場放天燈活動今晚邀請黑金歲月舞蹈團表演開場後，分9波施放天燈，並安排八青哥、hawnshawn尚融、陳瑋儒、DrunkMonk撞克茫客及AcQUA源少年，在各波間串場演出，帶來視覺與聽覺饗宴。市府以天燈為媒介，融合流行與本土文化，向全球展示台灣的文化共融特性，吸引不少國際旅客來感受在地人文風情。

2盞20呎的「龍馬」神獸主燈設計意象，以「龍馬精神 活力新北」為核心。侯友宜與多名來賓分別在神獸主燈，寫下新年祝福。侯友宜的題字是「十分馬力 十分活力」。

侯友宜表示，平溪放天燈是許多人此生必遊的節慶之一，國際人士也非常喜歡到平溪放天燈。今天下雨，也比較涼，大家在微雨中放天燈祈福， 希望每個人，每個家庭都能夠平安健康幸福。今晚的主燈是龍馬神獸，一公一母，希望用龍馬精神讓新北更快活，更平安，大家有錢賺，身體更健康。

「龍馬」神獸主燈今晚近7時，與現場民眾施放的第2波百盞天燈陪伴下，冉冉上升飛入夜空。市府希望施放美麗天燈升空，象徵迎接好運氣與滿滿的活力的開始，並祈求新的一年平安順遂、國泰民安。

為了追求環境永續發展與在地傳統文化的平衡，新北市觀光旅遊局今晚也與十分國小合作，施放以全紙材作為基座支架的「永續天燈」，升空後可於高空完全燃燒殆盡，減輕山林的負擔，未來仍會不斷的創新與試驗，為傳統節慶找到更友善環境的轉型契機。

觀光旅遊局也與新北市山岳協會合作，3月8日舉辦「淨山活動」，由知名百岳達人吳雲天和崔祖錫，帶領民眾深入平溪山林間探訪，並清除落入林間的天燈等廢棄物，學習與自然共存，藉此落實「觀光發展」與「環境保護」共榮共好理念，讓美麗的傳統能永續傳承。

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，龍馬主燈在百燈簇擁下飛向天際，藉此祈求新的一年平安順遂、國泰民安。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，龍馬主燈在百燈簇擁下飛向天際，藉此祈求新的一年平安順遂、國泰民安。圖／新北市觀旅局提供

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜在主燈題字「十分馬力 十分活力」。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜在主燈題字「十分馬力 十分活力」。圖／新北市觀旅局提供

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，安排黑金歲月舞蹈團以曼妙舞姿揭開序幕。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，安排黑金歲月舞蹈團以曼妙舞姿揭開序幕。圖／新北市觀旅局提供

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜和等人在施放「龍馬」神獸主燈前合照。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場，新北市長侯友宜和等人在施放「龍馬」神獸主燈前合照。圖／新北市觀旅局提供

