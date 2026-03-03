影／平溪天燈節十分登場 龍馬主燈齊飛祈求國泰民安

眾所矚目的「2026新北市平溪天燈節」壓軸場活動晚上在十分廣場隆重舉行。本場以「龍馬精神 活力新北」為主題，由新北市市長侯友宜親臨現場攜手貴賓共同施放全球首創的2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許眾人未來龍馬精神、活力充沛，更將台灣獨有的元宵祈福文化推向國際，也為今年的元宵慶典譜出最完美的壓軸樂章。

繼「平溪天燈節」首場平溪國中場的「三馬同驫」驚豔全台後，今晚十分場的主燈設計更上一層樓，以「龍馬精神 活力新北」為核心意象。於元宵夜正式登場同慶佳節。新北市市長侯友宜與貴賓一同在神獸主燈上題寫新年祝福。此外透過旅遊業者的積極推廣，今晚現場齊聚了來自各國的國際旅客前來共襄盛舉，興奮地在天燈寫下心願。當天燈逐一升空時，雙龍馬主燈在百燈簇擁下昂首飛向天際，代表迎接好運氣與滿滿活力的開始，也藉此祈求新的一年平安順遂、國泰民安。

活動現場特別邀請黑金歲月舞蹈團、八青哥、shawnshawn尚融、陳瑋儒、DrunkMonk撞克茫客及AcQUA源少年接力演出，以天燈為媒介融合流行與本土文化，向全球展示台灣文化的共融特性，吸引國際旅客感受在地人文風情，也為現場觀眾帶來一場視覺與聽覺的頂級饗宴。

為追求環境永續發展與在地傳統文化的平衡，新北市觀光旅遊局今晚特別與十分國小合作，試行施放以全紙材作為基座支架的「永續天燈」。此款創新設計在升空後可於高空完全燃燒殆盡，大幅減輕對山林的負擔。期盼透過不斷的創新與試驗，為傳統節慶找到更友善環境的轉型契機。

「2026新北市平溪天燈節」今晚在十分登場，新北市長侯友宜（前排中）在主燈上提字後合影。記者邱德祥／攝影

「2026新北市平溪天燈節」今晚在十分登場，當天燈逐一升空昂首飛向天際，代表迎接好運氣與滿滿活力的開始，也藉此祈求新的一年平安順遂、國泰民安。記者邱德祥／攝影