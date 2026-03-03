新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

微風運河水域管理是否鬆綁引發討論。台灣開放水域聯盟質疑現行規定過嚴，導致場地使用率偏低，甚至成為「蚊子運河」，主張鬆綁限制；新北市高灘處則回應，水域使用團體眾多，並非閒置空蕩，將在不影響既有訓練與安全前提下研議調整；多名學校教練也指出，該場地為新北市唯一系統性競技訓練水域，空間已相當密集，若全面開放恐衝擊安全與秩序。

開水聯盟理事長李元治指出，微風運河原本是推廣水域運動場域，但「禁止水域遊憩」、「水深危險」等標示易讓民眾誤解全面禁止。他以陸上交通為例說明，騎機車必須戴安全帽，如同下水應穿救生衣，只要政府善盡告知與基本安全規範責任，個人操作不當造成的事故原則應回歸個人承擔；SUP與獨木舟屬非動力運動，風險程度不宜比照機車管理。他並主張可參考高雄愛河、蓮池潭採QR Code登記模式，取消保險及證照限制，同時透過分流設計區隔競技與休閒項目、開放24小時使用以提高使用率。

新北市高灘處長黃裕斌則說，年前已與開水聯盟開會蒐集意見，目前仍在研議評估階段，後續將與相關單位及協會團體討論，審慎檢視是否調整現行規定。他指出，聯盟提出免登記、免保險下水及擴大獨木舟水域等建議都會納入考量，但微風運河屬封閉型水域，平日有多項競技選手訓練與團體使用，若未報備直接下水恐增加碰撞風險；至於分設「休閒區」與「競技區」的構想，他坦言「講白了就是場地不夠用」，規畫仍將以選手訓練需求為優先，在不影響既有訓練前提下，民眾事先登記協調仍可使用。他強調，水域管理須在開放與安全責任間取得平衡，實際上場地並非閒置，未來也將在兼顧訓練與安全前提下研議適度調整。

多名基層教練則強調場地容量問題。碧華國中沈姓教練指出，微風運河全長約1公里，相較冬山河長達5公里且河道較寬，空間條件明顯受限；目前競技訓練時段約每日6小時，休閒時段約8小時，但在競技時段「同一時間甚至有上百艘船在水面」。近年輕艇選手於亞運奪冠並入選奧運，帶動學生人數翻倍甚至3倍成長，暑假期間整個水面幾乎滿載。

鷺江國中李姓教練也表示，新北市可供西式划船、輕艇等項目系統訓練的場地僅此一處，為全台學校使用最密集水域之一，「空間小、水道短，又需共用」，規則若要變動，仍需時間規畫與商討，安全問題必須優先考量。

三民高中呂姓教練則指出，微風運河長期以選手訓練為主，並非單純遊憩水域，過去曾發生違規釣魚甩竿勾到船隻與學生情形，顯示管理鬆動可能帶來風險。他認為，多數使用者能互相協調時段，但若全面開放且免登記，發生碰撞或損害時責任歸屬恐生爭議。

微風運河周邊警告標語不少。記者張策／攝影

競技時間和休閒時間有區分。記者張策／攝影