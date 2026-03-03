淡水沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

沙崙海域早年曾為北部熱門海水浴場，但因鄰近淡水河口，河海交會潮流複雜，加上離岸流強勁、水下地形變化大，安全風險長期存在。1999年後海水浴場逐步關閉，2012年更發生4名國中生溺斃意外，隔年新北市府正式公告為禁止水域遊憩區域，自此全面禁止下水戲水，成為北海岸少數長期封閉的海域之一。

儘管公告禁止，仍不時有民眾違規進入戲水，近年亦曾發生外籍遊客遭海浪捲走不幸身亡事件，使地方對開放議題始終態度兩極。一方認為沙崙若能分級管理、強化救援與示警設施，或可兼顧觀光與安全；另一方則強調當地曾有溺斃紀錄，風險記憶深刻，若配套未臻完善，不宜貿然開放。也因此，沙崙海域開放與否，長年在安全與發展之間拉鋸。

新北市議員鄭宇恩表示，若文創園區啟用後海域仍停滯不前，整體觀光效益恐打折。她肯定觀旅局規畫先行開放陸域供民眾親水踏浪，並建置科技安全示警系統與水域救援人力駐點，但認為不應陷入「開放或不開放」的二分法，而應依水域活動種類、風險程度與區域範圍採分級管理、分區開放，例如在特定範圍內評估開放獨木舟等非動力活動，搭配明確管理機制與安全配套。她也提到，水質涉及淡水水資源回收中心放流口影響，應納入整體調整，並呼籲市府提出明確時程，至少暑假前完成陸域開放，後續滾動檢討。

不過，新北市議員陳偉杰則強調安全優先。他指出，沙崙過去曾發生溺斃意外，在地居民對風險記憶猶存，目前地方聲音仍傾向審慎評估。在救援機制與管理配套未臻完善前，不宜貿然全面開放。陳偉杰認為，沙崙發展重點應放在文創園區及親水設施的整體活化，透過園區活動與空間規畫帶動人流，而非單以海域開放作為核心。

觀旅局表示，海象調查結果將作為後續決策依據，待報告正式完成後，會再與相關單位研議是否逐步納入水域遊憩項目。局方強調，沙崙海域風險評估仍須審慎處理，將在安全條件成熟前提下，循序推動活化計畫。