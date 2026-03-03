快訊

地牛翻身！台南19:52發生規模5地震 最大震度4級

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

聯合報／ 記者張策／新北報導
隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫。記者張策／攝影
隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫。記者張策／攝影

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

沙崙海域早年曾為北部熱門海水浴場，但因鄰近淡水河口，河海交會潮流複雜，加上離岸流強勁、水下地形變化大，安全風險長期存在。1999年後海水浴場逐步關閉，2012年更發生4名國中生溺斃意外，隔年新北市府正式公告為禁止水域遊憩區域，自此全面禁止下水戲水，成為北海岸少數長期封閉的海域之一。

儘管公告禁止，仍不時有民眾違規進入戲水，近年亦曾發生外籍遊客遭海浪捲走不幸身亡事件，使地方對開放議題始終態度兩極。一方認為沙崙若能分級管理、強化救援與示警設施，或可兼顧觀光與安全；另一方則強調當地曾有溺斃紀錄，風險記憶深刻，若配套未臻完善，不宜貿然開放。也因此，沙崙海域開放與否，長年在安全與發展之間拉鋸。

新北市議員鄭宇恩表示，若文創園區啟用後海域仍停滯不前，整體觀光效益恐打折。她肯定觀旅局規畫先行開放陸域供民眾親水踏浪，並建置科技安全示警系統與水域救援人力駐點，但認為不應陷入「開放或不開放」的二分法，而應依水域活動種類、風險程度與區域範圍採分級管理、分區開放，例如在特定範圍內評估開放獨木舟等非動力活動，搭配明確管理機制與安全配套。她也提到，水質涉及淡水水資源回收中心放流口影響，應納入整體調整，並呼籲市府提出明確時程，至少暑假前完成陸域開放，後續滾動檢討。

不過，新北市議員陳偉杰則強調安全優先。他指出，沙崙過去曾發生溺斃意外，在地居民對風險記憶猶存，目前地方聲音仍傾向審慎評估。在救援機制與管理配套未臻完善前，不宜貿然全面開放。陳偉杰認為，沙崙發展重點應放在文創園區及親水設施的整體活化，透過園區活動與空間規畫帶動人流，而非單以海域開放作為核心。

觀旅局表示，海象調查結果將作為後續決策依據，待報告正式完成後，會再與相關單位研議是否逐步納入水域遊憩項目。局方強調，沙崙海域風險評估仍須審慎處理，將在安全條件成熟前提下，循序推動活化計畫。

海水浴場 淡水 陳偉杰

延伸閱讀

捷運三鶯線噪音問題 新北議員廖宜琨籲：以最高標準檢視

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

鮮奶政策上路首周兌換約5成 民代籲滾動檢討縮小城鄉差距

相關新聞

影／平溪天燈節十分登場 龍馬主燈齊飛祈求國泰民安

眾所矚目的「2026新北市平溪天燈節」壓軸場活動晚上在十分廣場隆重舉行。本場以「龍馬精神 活力新北」為主題，由新北市市長侯友宜親臨現場攜手貴賓共同施放全球首創的2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許眾人未來龍馬精神、活力充沛，更將台灣獨有的元宵祈福文化推向國際，也為今年的元宵慶典譜出最完美的壓軸樂章。

新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

微風運河水域管理是否鬆綁引發討論。台灣開放水域聯盟質疑現行規定過嚴，導致場地使用率偏低，甚至成為「蚊子運河」，主張鬆綁限制；新北市高灘處則回應，水域使用團體眾多，並非閒置空蕩，將在不影響既有訓練與安全前提下研議調整；多名學校教練也指出，該場地為新北市唯一系統性競技訓練水域，空間已相當密集，若全面開放恐衝擊安全與秩序。

淡水沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

捷運三鶯線噪音問題 新北議員廖宜琨籲：以最高標準檢視

新北捷運三鶯線沿線噪音引發居民議論，新北市捷運局近期展開地方說明會與會勘搜集意見，新北市議員廖宜琨在這兩天會議中都指出，噪音評估不應再僅以「平均分貝」作為最終判斷標準，而應將「瞬間最高分貝」納入關鍵指標。他強調，列車通過時產生的瞬間高分貝聲響，才是住戶實際感受到的干擾來源，若只以平均值評估，恐無法真實反映對生活品質的衝擊。

7米「星耀之樹」點亮新莊夜空 中港光雕展3/6登場

新莊年度夜間盛事「中港大排光雕展」將於3月6日登場，新北市水利局規畫為期24天燈光展演，以「星耀中港 夢幻星河」為主題，運用炫彩LED燈與光雕投影，打造浪漫星河河廊，為白色情人節增添節慶氛圍。開幕當晚並安排火舞團演出，邀市民一同走進閃耀夜景。

不受天氣影響 台北天文館YT頻道照常直播月全食

台北天文館今天表示，今年最受矚目的天象月全食傍晚登場，受天氣轉變影響，若遇雨現場導覽戶外部分將取消，因有跟美、日、香港等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。