汐止區禮門里資收站新春開工 里長送小紅包添喜氣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
禮門里黃金資收站年後開工，共收了5.6公噸的回收物，是平常的2倍。圖／觀天下有線電視提供
禮門里黃金資收站年後開工，共收了5.6公噸的回收物，是平常的2倍。圖／觀天下有線電視提供

汐止區禮門里黃金資收站，今(3)日過年後首度開工，因為中間停收了2個星期，造成新春一開張回收量就爆增2倍，也讓活動中心裡的紙箱、保特瓶等回收物堆積如山，值得一提的是，里長李朝發很貼心，開工準備了250個10元小紅包給民眾，祝大家新年快樂。

禮門里黃金資收站新春開工，因為前2個星期停收，所以過了一個年，民眾家裡積了不少瓶瓶罐罐、還有紙箱等回收物，因此等到資收站一開，雖然天空下著雨，但還是有不少民眾趕緊拿來回收。

禮門里長李朝發表示，每年黃金資收站新春開工都會送小紅包給民眾，而因為過年休息了2、3個禮拜，所以過年後首開張，回收量是平常的2倍，今天一早，本來都是8點半開始收，但是志工們提早7點半就來報到，一直忙到下午。

小小的10元開工紅包，都是里長李朝發過年期間用春聯紙折的，裡面裝了10元當發財金，開工當小紅包發送給民眾，好喜氣，而新春開工志工們從一大早來報到，手腳都沒停過，每個人都忙翻了，忙著收忙著整理，還要全都搬上垃圾車，當天結算共收了5.6公噸的回收物，是平常的2倍。

相關新聞

瑞芳、平溪行動治理 侯友宜：強化國際觀光品牌、打造高齡友善示範區

新北市長侯友宜今率領市府團隊，先後前往瑞芳、平溪區召開行動治理座談會。侯友宜表示，偏鄉地區面臨高齡化挑戰，市府整合資源落實「不老長智村」規畫，要讓長輩在地安養、在地終老。

野柳神明水裡來、火裡去 蘇巧慧：讓更多人看見新北宗教和文化資產

北台灣元宵民俗盛事2026野柳神明淨港文化祭今天登場，新北市副市長劉和然主持祈福儀式，表示要打造文化與觀光兼具的節慶品牌，帶動地方經濟。立委蘇巧慧也出席，期盼可以讓更多人看見新北豐富的宗教與文化資產。

平溪天燈節壓軸登場！2盞20呎「龍馬」神獸主燈 冉冉上升飛入夜空祈福

2026新北市平溪天燈節壓軸活動，今天元宵節夜晚在十分廣場登場。新北市長侯友宜與來賓共同施放2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許馬年有龍馬精神，活力充沛。台灣元宵祈福文化逐步推向國際，今晚有不少國際旅客到場放天燈。

影／平溪天燈節十分登場 龍馬主燈齊飛祈求國泰民安

眾所矚目的「2026新北市平溪天燈節」壓軸場活動晚上在十分廣場隆重舉行。本場以「龍馬精神 活力新北」為主題，由新北市市長侯友宜親臨現場攜手貴賓共同施放全球首創的2盞20呎「龍馬」神獸主燈，期許眾人未來龍馬精神、活力充沛，更將台灣獨有的元宵祈福文化推向國際，也為今年的元宵慶典譜出最完美的壓軸樂章。

新北微風運河鬆綁？ 民團籲撤限、訓練團體憂安全與場地滿載

微風運河水域管理是否鬆綁引發討論。台灣開放水域聯盟質疑現行規定過嚴，導致場地使用率偏低，甚至成為「蚊子運河」，主張鬆綁限制；新北市高灘處則回應，水域使用團體眾多，並非閒置空蕩，將在不影響既有訓練與安全前提下研議調整；多名學校教練也指出，該場地為新北市唯一系統性競技訓練水域，空間已相當密集，若全面開放恐衝擊安全與秩序。

淡水沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

