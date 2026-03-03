汐止區禮門里資收站新春開工 里長送小紅包添喜氣

汐止區禮門里黃金資收站，今(3)日過年後首度開工，因為中間停收了2個星期，造成新春一開張回收量就爆增2倍，也讓活動中心裡的紙箱、保特瓶等回收物堆積如山，值得一提的是，里長李朝發很貼心，開工準備了250個10元小紅包給民眾，祝大家新年快樂。

禮門里黃金資收站新春開工，因為前2個星期停收，所以過了一個年，民眾家裡積了不少瓶瓶罐罐、還有紙箱等回收物，因此等到資收站一開，雖然天空下著雨，但還是有不少民眾趕緊拿來回收。

禮門里長李朝發表示，每年黃金資收站新春開工都會送小紅包給民眾，而因為過年休息了2、3個禮拜，所以過年後首開張，回收量是平常的2倍，今天一早，本來都是8點半開始收，但是志工們提早7點半就來報到，一直忙到下午。

小小的10元開工紅包，都是里長李朝發過年期間用春聯紙折的，裡面裝了10元當發財金，開工當小紅包發送給民眾，好喜氣，而新春開工志工們從一大早來報到，手腳都沒停過，每個人都忙翻了，忙著收忙著整理，還要全都搬上垃圾車，當天結算共收了5.6公噸的回收物，是平常的2倍。