繽紛彩球閃耀夜空 汐止區北峰公園營造年節氣氛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
北峰公園掛滿燈飾造景宛如元宵燈區，讓北峰里充滿過年過節氣氛。圖／觀天下有線電視提供
北峰公園掛滿燈飾造景宛如元宵燈區，讓北峰里充滿過年過節氣氛。圖／觀天下有線電視提供

為了更有過年過節氣氛，汐止區北峰里辦公處將北峰公園掛滿了五彩繽紛的彩球，再加上其他燈飾造景，讓公園宛如一個元宵燈區一樣，每天黃昏，不少家長帶著小朋友來玩，等到晚上燈亮，民眾都說好美，很有過節的氣氛。

白天的北峰公園，一到下午放學時間，不少家長會帶著小朋友來玩溜滑梯，而大人就在旁邊坐著，或是使用體健設施，整個公園好熱鬧，而為了營造過年過節氣氛，北峰里長陳南海特地掛滿燈飾，讓公園變得有活力，尤其是晚上燈亮，滿滿的繽紛彩球閃耀夜空，民眾直說好美。

民眾說，帶小朋友來玩，坐在公園裡就突然一盞一盞亮起來，覺得好漂亮喔，很有過節的氣氛，里長真的很有心，大家看了都很開心。

北峰里長陳南海提到，北峰公園的彩燈佈置，從一開始到現在大概15天，因為里內屬於比較傳統社區，如果沒有布置，比較沒有過年的感覺，所以每一年都會把燈飾拿出來佈置，再增添一些新花樣，還有加上巧思佈置，營造全然不同的氛圍，透過繽紛彩球，讓北峰里充滿過年過節氣氛。

北峰公園掛滿了五彩繽紛的彩球，再加上其他燈飾造景，讓公園宛如一個元宵燈區一樣，在外圍還有一整排傳統燈籠，看過去古色古香，尤其上百個球燈，有紅色、黃色、籃色等等，閃耀公園夜景，其中在中間櫻花大樹上，一樣掛起了七彩的發亮彩球，再搭配長條形燈飾點綴，成了小朋友眼中最美的風景。

汐止 燈飾 過年

