淡水區鄧公里彩繪燈籠比賽 親子發揮創意慶元宵

專注的眼神，一筆一畫完成美麗的燈籠作品，新北市淡水區鄧公里長舉辦親子創意燈籠彩繪比賽，吸引許多家長帶著孩子來報名，里長邱美津表示，舉辦這樣的親子燈籠慶元宵的活動已經有16年，希望透過活動讓家長與孩子可以一起渡過開心的元宵節，也能合力做出美麗的燈籠作品。

鄧公里長邱美津表示，舉辦這樣的彩繪燈籠活動，不僅是能夠讓孩子發揮創意，用各種材料，包括了水彩顏料等等，將自己的燈籠裝點非常有特色的元宵燈籠，也讓孩子了解過元宵節的由來故事。對此有小朋友就將今年的馬年，畫在燈籠上面，展現許多學生創作，也說能夠來參加活動感覺非常好玩。

不僅是有燈籠彩繪比賽，現場也有志工老師所提供的趣味氣球DIY，家長也說，非常感謝里長舉辦這樣的活動，讓居民可以每年都感受到元宵節過年的氣氛。里長表示，這次雖然說是燈籠比賽，其實每個參賽學生都有最棒的彩繪作品，讓民眾過一個豐富且有趣的元宵節。