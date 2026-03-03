快訊

捷運三鶯線噪音問題 新北議員廖宜琨籲：以最高標準檢視

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三鶯線噪音問題，新北市議員廖宜琨認為要將「瞬間最高分貝」納入關鍵指標。圖／廖宜琨提供
三鶯線噪音問題，新北市議員廖宜琨認為要將「瞬間最高分貝」納入關鍵指標。圖／廖宜琨提供

新北捷運三鶯線沿線噪音引發居民議論，新北市捷運局近期展開地方說明會與會勘搜集意見，新北市議員廖宜琨在這兩天會議中都指出，噪音評估不應再僅以「平均分貝」作為最終判斷標準，而應將「瞬間最高分貝」納入關鍵指標。他強調，列車通過時產生的瞬間高分貝聲響，才是住戶實際感受到的干擾來源，若只以平均值評估，恐無法真實反映對生活品質的衝擊。

廖宜琨表示，數據固然重要，但不能以冷冰冰的數字作為唯一依據，更應正視居民長期居住的真實感受。他要求相關單位在不影響通車期程的前提下，針對沿線住戶需求評估設置全罩式隔音牆，並提出具體改善期程與標準，讓居民安心。

廖也提醒，三鶯線未來通車後，勢必吸引大量通勤與轉乘人潮，站體周邊的停車空間與交通秩序將成為新的課題。他呼籲捷運局超前部署，將停車規劃與交通配套一併納入整體規劃，避免通車後衍生新的民怨。

廖宜琨強調，捷運建設是地方發展的重要契機，但前提是配套必須完善。他將持續在議會監督相關單位，要求在如期通車的同時，把噪音改善與交通規劃一次到位，兼顧建設進度與居民生活品質。

