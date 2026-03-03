貢寮區朝陽街地下道煥然一新 打造觀光與藝術門面

貢寮區朝陽街地下道近日完成圖資全面更新工程，為提升地方觀光形象與公共空間品質，針對兩側共20面看板重新整體規劃設計，並同步強化環境清潔與照明設備，讓空間更加明亮、安全。該地下道為遊客前往貢寮老街的重要通道，如今煥然一新，成為展現地方特色的嶄新入口意象。

此次更新以在地觀光導覽與年度慶典為主軸，內容涵蓋貢寮彩虹橋、貢寮老街、三貂角燈塔、福隆國際沙雕藝術季、草嶺古道、貢寮國際海洋音樂祭及貢寮慶端午龍舟賽等代表性景點與活動，並融入海女文化、護魚步道與環保公園落羽松景觀，透過圖文並茂設計，完整呈現貢寮山海交織的自然與人文風貌。

貢寮區長柯建輝表示，朝陽街地下道不只是交通通行空間，更是遊客認識貢寮的第一印象。希望把地下道打造成觀光走廊與藝術走廊，讓民眾一走進來，就能感受到貢寮的山海之美與文化底蘊。

柯建輝也說明，透過系統化更新圖資與改善照明環境，不僅提升整體安全與舒適度，也強化地方觀光能見度，讓地下道成為兼具實用與展示功能的優質公共空間，吸引更多遊客走進貢寮、認識貢寮，感受嶄新的城市風貌。