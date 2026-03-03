弱勢長輩裝假牙申請數低 北市社會局擬強化宣導

台北市政府設有補助中低收入長輩裝假牙計畫，議員發現申請人數低，認為市府宣傳不足。社會局今天表示，將持續強化宣導及主動關懷機制，如透過社福中心等社工訪視。

台北市社會局設置補助中低收入戶長輩裝假牙計畫，如活動假牙補助費用從新台幣2萬元至5萬元、固定假牙最高補助費單顆為7500元。

民進黨台北市議員洪婉臻在群組發資訊提到，北市申請補助裝假牙人數連3年下滑，但65歲以上中低收入戶的長輩人數卻增加，弱勢長輩常因資訊落差而無奈放棄申請裝假牙。

她說，市府統計北市65歲以上的低收入戶有9535人、中低收入戶2032人。去年實際申請假牙補助僅978人。

洪婉臻表示，弱勢長輩對假牙補助具有需求迫切，市府應加強宣導或透過例行訪視主動關懷符合資格卻未申請的長輩，也可增加特約診所數量與協助窗口。

北市社會局回應，衛生福利部自2009年起，每年編預算補助各縣市府辦理中低收入老人裝假牙實施計畫，北市府把此計畫列為一級財力，預算由地方自籌，因此編預算支應相關經費。

社會局說，在核准後通知中低收入戶時，皆有提供申請假牙補助資訊。將強化宣導及提升主動關懷機制，如透過社福中心及老服中心社工訪視時，通知長輩。且會與衛生局及牙醫師公會合作，鼓勵牙醫診所加入補助計畫，避免長輩因資訊落差或不瞭解程序而錯失申請。

社會局表示，依衛福部調查，65歲以上全口缺牙率有逐年降低，市府列冊中低收入戶長輩人數，不等於裝假牙需求人數，因此申請比例偏低不應當成此計畫成效的指標。