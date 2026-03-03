快訊

弱勢長輩裝假牙申請數低 北市社會局擬強化宣導

中央社／ 記者劉建邦台北3日電

北市政府設有補助中低收入長輩假牙計畫，議員發現申請人數低，認為市府宣傳不足。社會局今天表示，將持續強化宣導及主動關懷機制，如透過社福中心等社工訪視。

台北市社會局設置補助中低收入戶長輩裝假牙計畫，如活動假牙補助費用從新台幣2萬元至5萬元、固定假牙最高補助費單顆為7500元。

民進黨台北市議員洪婉臻在群組發資訊提到，北市申請補助裝假牙人數連3年下滑，但65歲以上中低收入戶的長輩人數卻增加，弱勢長輩常因資訊落差而無奈放棄申請裝假牙。

她說，市府統計北市65歲以上的低收入戶有9535人、中低收入戶2032人。去年實際申請假牙補助僅978人。

洪婉臻表示，弱勢長輩對假牙補助具有需求迫切，市府應加強宣導或透過例行訪視主動關懷符合資格卻未申請的長輩，也可增加特約診所數量與協助窗口。

北市社會局回應，衛生福利部自2009年起，每年編預算補助各縣市府辦理中低收入老人裝假牙實施計畫，北市府把此計畫列為一級財力，預算由地方自籌，因此編預算支應相關經費。

社會局說，在核准後通知中低收入戶時，皆有提供申請假牙補助資訊。將強化宣導及提升主動關懷機制，如透過社福中心及老服中心社工訪視時，通知長輩。且會與衛生局及牙醫師公會合作，鼓勵牙醫診所加入補助計畫，避免長輩因資訊落差或不瞭解程序而錯失申請。

社會局表示，依衛福部調查，65歲以上全口缺牙率有逐年降低，市府列冊中低收入戶長輩人數，不等於裝假牙需求人數，因此申請比例偏低不應當成此計畫成效的指標。

低收入戶 衛福部 北市 假牙 長輩

相關新聞

沙崙海域開放卡關 議員籲分級推動、市府強調安全優先

淡水沙崙海域是否重啟開放再掀討論。隨著沙崙文創園區預計下半年啟用，地方盼海域活化聲浪升溫，但新北市觀旅局指出，海象調查報告尚未正式出爐，已請受託單位加速完成並催促進度；初步評估顯示四季仍有離岸流，水域風險屬中至高度等級，因此態度審慎。

捷運三鶯線噪音問題 新北議員廖宜琨籲：以最高標準檢視

新北捷運三鶯線沿線噪音引發居民議論，新北市捷運局近期展開地方說明會與會勘搜集意見，新北市議員廖宜琨在這兩天會議中都指出，噪音評估不應再僅以「平均分貝」作為最終判斷標準，而應將「瞬間最高分貝」納入關鍵指標。他強調，列車通過時產生的瞬間高分貝聲響，才是住戶實際感受到的干擾來源，若只以平均值評估，恐無法真實反映對生活品質的衝擊。

7米「星耀之樹」點亮新莊夜空 中港光雕展3/6登場

新莊年度夜間盛事「中港大排光雕展」將於3月6日登場，新北市水利局規畫為期24天燈光展演，以「星耀中港 夢幻星河」為主題，運用炫彩LED燈與光雕投影，打造浪漫星河河廊，為白色情人節增添節慶氛圍。開幕當晚並安排火舞團演出，邀市民一同走進閃耀夜景。

不受天氣影響 台北天文館YT頻道照常直播月全食

台北天文館今天表示，今年最受矚目的天象月全食傍晚登場，受天氣轉變影響，若遇雨現場導覽戶外部分將取消，因有跟美、日、香港等...

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

除八里汙水處理廠，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。新北市議會去年七月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約八百八十萬元，整體規模破五千二百萬元。

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

新北八里汙水處理廠為全國規模最大汙水處理設施，長期肩負北台灣汙水治理重任，北市工務局衛工處代管二十九年，新北市長侯友宜市長、北市長蔣萬安昨同台見證移交新北市府接管，回歸「管用合一」。侯、蔣都強調，新北將無縫接軌，並肩守護淡水河流域水質。

