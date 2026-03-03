快訊

影／野柳神明淨港慶元宵 百人淨港阿凡達、女超人、彩虹馬跳海

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北報導
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。圖／萬里區公所提供
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，吸引大批信眾與遊客湧入港區，重頭戲「神明淨港」震撼登場，壯丁抬轎躍入海中洗淨穢煞，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」大家一馬當先跳港，有阿凡達、神力女超人、繽紛彩虹馬等創意造型。

副市長劉和然到場祈福，與萬里區長黃雱勉及地方仕紳共同祝禱國泰民安、出航平安，並參與漁獲愛心拍賣，計有那米哥莊園、祥欣開發有限公司、新空間國際有限公司參與競標，拍賣所得計33萬餘元全數捐給新北市愛心大平台，將海洋祝福轉化為公益行動，展現百年民俗歷久彌新的文化魅力與社會凝聚力。

活動由「淨海巡洋」揭開序幕，12艘漁船載著神尊繞行港灣，象徵巡視海域、庇佑漁民；隨後重頭戲「神明淨港」震撼登場，壯丁抬轎躍入海中洗淨穢煞。緊接著「神明過火」儀式，勇士赤腳踏過炭火，完整展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，寓意消災解厄、迎福納吉。

歷年受矚目的「百人淨港」今年更展現跨世代、跨國共融的信仰力量。除全台信眾踴躍報名外，亦有來自烏克蘭、馬來西亞及中東裔朋友共襄盛舉，與在地勇士齊跳港灣；參與年齡從3歲幼童到76歲長者，世代攜手、跨越國界，在寒風中完成挑戰。

今年適逢馬年，現場更出現「一馬當先阿凡達」、「神力女超人」、「繽紛彩虹馬」等創意造型，並融入「馬上發財」等祝福語，增添熱鬧喜氣。

劉和然表示，野柳神明淨港文化祭為北台灣元宵宗教盛事，每年吸引眾多國內外旅客參與百人淨港，除傳統祭儀祈求開漳聖王庇佑風調雨順、漁產豐收外，同步推出漁貨愛心拍賣、限量「新鱻尚讚」海鮮禮盒。未來市府將持續結合北海岸地質景觀與海鮮美食，打造文化與觀光兼具的節慶品牌，成功轉化為帶動地方經濟的文化盛典。

野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。圖／萬里區公所提供
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。記者邱瑞杰／攝影
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。圖／萬里區公所提供
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。記者邱瑞杰／攝影
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。記者邱瑞杰／攝影
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。記者邱瑞杰／攝影
野柳神明淨港文化祭今天元宵節上午在萬里野柳保安宮前舉行，展現「水裡來、火裡去」的祈福科儀，「百人淨港」有各種創意造型。記者邱瑞杰／攝影
