北市公館東南亞戲院 翻轉成文化展演空間CLASSROOM

台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。有沉浸視界VR，可以舉辦演唱會，也可以是大型KTV，與朋友一起在大螢幕下歡唱。CLASSROOM不再只是原來的東南亞戲院，是一個讓故事、創意、對話開啟的空間，「在這裡，什麼都可以發生！」

創立於1966年、座落台北公館的東南亞戲院，是由百位退伍的榮民集資成立。因鄰近學區且票價親民，是台北二輪戲院的龍頭。是「4、5年級」的青春回憶與城市情感；在歷經轉型與改建後，最終於2025年熄燈。在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，重塑了戲院空間，為這新生的場域注入嶄新意義，打造新型態文化展演空間CLASSROOM。

將傳統意義上的戲院，轉換成一個融合視聽享受與知識傳遞的新型態多元展演空間，讓文化、教育與娛樂在同一個「教室」，也開啟跨界與創新的交融的機會。

