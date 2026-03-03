快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

北市公館東南亞戲院 翻轉成文化展演空間CLASSROOM

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影
東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影

台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。有沉浸視界VR，可以舉辦演唱會，也可以是大型KTV，與朋友一起在大螢幕下歡唱。CLASSROOM不再只是原來的東南亞戲院，是一個讓故事、創意、對話開啟的空間，「在這裡，什麼都可以發生！」

創立於1966年、座落台北公館的東南亞戲院，是由百位退伍的榮民集資成立。因鄰近學區且票價親民，是台北二輪戲院的龍頭。是「4、5年級」的青春回憶與城市情感；在歷經轉型與改建後，最終於2025年熄燈。在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，重塑了戲院空間，為這新生的場域注入嶄新意義，打造新型態文化展演空間CLASSROOM。

將傳統意義上的戲院，轉換成一個融合視聽享受與知識傳遞的新型態多元展演空間，讓文化、教育與娛樂在同一個「教室」，也開啟跨界與創新的交融的機會。

CLASSROOM顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用，有沉浸視界VR。記者黃義書／攝影
CLASSROOM顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用，有沉浸視界VR。記者黃義書／攝影

台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影
台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影

在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，翻轉了戲院空間，注入嶄新意義，共同打造新型態文化展演空間CLASSROOM。記者黃義書／攝影
在瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等橫跨影視、音樂、展演與映演領域的專業團隊攜手合作，翻轉了戲院空間，注入嶄新意義，共同打造新型態文化展演空間CLASSROOM。記者黃義書／攝影

東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影
東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間CLASSROOM。顛覆了電影院空間，可以舉辦演唱會。記者黃義書／攝影

台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影
台北公館東南亞戲院舊址翻轉成新型態文化展演空間 CLASSROOM。顛覆了電影院空間，展現影廳空間的多元應用。記者黃義書／攝影

文創 北市 電影院

延伸閱讀

爛片免忍受 杭州1影院新規：20分鐘內 不滿意可退款40%

當沉浸式展演成為常態　ViewSonic如何讓臺灣多元藝文展覽「活」起來？

北京百變影廳 觀影、打遊戲都行

相關新聞

7米「星耀之樹」點亮新莊夜空 中港光雕展3/6登場

新莊年度夜間盛事「中港大排光雕展」將於3月6日登場，新北市水利局規畫為期24天燈光展演，以「星耀中港 夢幻星河」為主題，運用炫彩LED燈與光雕投影，打造浪漫星河河廊，為白色情人節增添節慶氛圍。開幕當晚並安排火舞團演出，邀市民一同走進閃耀夜景。

不受天氣影響 台北天文館YT頻道照常直播月全食

台北天文館今天表示，今年最受矚目的天象月全食傍晚登場，受天氣轉變影響，若遇雨現場導覽戶外部分將取消，因有跟美、日、香港等...

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

除八里汙水處理廠，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。新北市議會去年七月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約八百八十萬元，整體規模破五千二百萬元。

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

新北八里汙水處理廠為全國規模最大汙水處理設施，長期肩負北台灣汙水治理重任，北市工務局衛工處代管二十九年，新北市長侯友宜市長、北市長蔣萬安昨同台見證移交新北市府接管，回歸「管用合一」。侯、蔣都強調，新北將無縫接軌，並肩守護淡水河流域水質。

「成忘老太太」又來了！免費報名把年老變成一場戲

成忘老太太又來了！資深行動藝術家湯皇珍2019年展開面對年老生命階段的「成忘老太太」行動計畫，認為生命觀的建構結合藝術創造力的實踐，讓老年階段活化升級。新計畫「成忘老太太遊樂園」不離此核心，「第三季—尋戲」即刻開始報名。

北市內湖夜弄土地公遶境 明兩階段交通管制

台北市內湖區梘頭福德祠「元宵夜遶境祈福」（夜弄土地公）遶境活動，定於明下午3時至午夜12時舉行，預計傍晚5時起轎，隨行遶境信眾約300人、沿線圍觀民眾約1萬人，內湖警分局將進行兩階段交通管制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。