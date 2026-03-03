7米「星耀之樹」點亮新莊夜空 中港光雕展3/6登場

新莊年度夜間盛事「中港大排光雕展」將於3月6日登場，新北市水利局規畫為期24天燈光展演，以「星耀中港 夢幻星河」為主題，運用炫彩LED燈與光雕投影，打造浪漫星河河廊，為白色情人節增添節慶氛圍。開幕當晚並安排火舞團演出，邀市民一同走進閃耀夜景。

水利局長宋德仁表示，今年光雕展結合多元光影設計與燈飾裝置，沿著中港河廊規畫「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」及「星語花境」四大主題燈區，串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋與昌隆橋等陸橋空間，形塑連續且富層次的光影廊道，讓民眾在流動星光中漫步，感受城市夜景魅力。

今年最大亮點為設置在自信橋下的「星耀之樹」，高達7米的立體發光裝置矗立河廊中央，搭配超過300萬盞LED燈交織點亮整條河岸，營造如夢似幻的星河場景。現場也設置3米高雪白北極熊與企鵝燈飾，增添極地奇幻氛圍，橋下與樓梯扶手欄杆同步布置璀璨燈飾，讓整體展區夜間視覺效果更加完整。

水利局指出，3月14日白色情人節當晚將加碼推出闖關活動，民眾於現場報名並完成關卡，即可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」1份，邀請情侶與親友共度浪漫夜晚。

光雕展自3月6日至3月29日止，每晚6點至10點點燈。活動地點位於新莊中港大排，可由捷運環狀線幸福站步行約15分鐘抵達，或搭乘公車99、299至財元廣場步行約2分鐘。

7米高星耀之樹閃耀新莊夜空。圖／新北市水利局提供