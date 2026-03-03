快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

新北春紛節3/21登場 大都會公園展復古流行文化

中央社／ 新北3日電

新北市政府高灘地工程管理處今天表示，「2026新北春紛節」將於21日至22日在新北大都會公園登場，活動以復古回憶為主軸，邀民眾在音樂與市集氛圍中感受跨世代的流行文化。

水利局高灘地工程管理處今天公布，「2026新北春紛節」活動的節目主軸，歌手米非在記者會現場演唱暖場。市長侯友宜、經濟發展局長盛筱蓉、青年局長邱兆梅等人共同出席。

高灘處表示，活動將於21日、22日兩天舉行，活動時間為每天下午1時至晚間8時，3大主題展區包括經典主題演唱會、小攤主交換市集、知名人氣IP見面會，希望讓參與者都能親自定義春天的美好。

高灘處表示，今年的活動主視覺是熱門 IP「波波冰狗室」的3位主角「趴皮」、「乖咪」與「柴柴」。「春紛好聲音」主舞台演唱者包括歌手范逸臣、告五人、小男孩樂團主唱米非等人。

另外，在小舞台還有網路人氣有氧老師、明星教練、YouTuber與大家同歡，並邀請街頭音樂唱作人現身，提供點歌KTV讓民眾現場大展歌喉。

「春日市集」除了飲品與美食，還有150個品牌攤位按人格特質分類，化身為超大型人格探索地圖，提供抽獎。

侯友宜今天騎上偉士牌（Vespa）古董機車宣傳，笑稱要展現電影「羅馬假期」的畫面。高灘地工程管理處長黃裕斌表示，「春日市集」拍照區展現1950年代起，新舊共融復古流行，展現跨越半世紀的時光浪漫。

范逸臣 侯友宜 黃裕斌

延伸閱讀

影／那些年我們唱的歌！頭份首辦民歌野餐音樂會 3／14下午運動公園見

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

亞洲頂尖調酒師三月齊聚台灣 TCC 2026全台四城盛大登場

炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑

相關新聞

不受天氣影響 台北天文館YT頻道照常直播月全食

台北天文館今天表示，今年最受矚目的天象月全食傍晚登場，受天氣轉變影響，若遇雨現場導覽戶外部分將取消，因有跟美、日、香港等...

八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

除八里汙水處理廠，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。新北市議會去年七月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約八百八十萬元，整體規模破五千二百萬元。

北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

新北八里汙水處理廠為全國規模最大汙水處理設施，長期肩負北台灣汙水治理重任，北市工務局衛工處代管二十九年，新北市長侯友宜市長、北市長蔣萬安昨同台見證移交新北市府接管，回歸「管用合一」。侯、蔣都強調，新北將無縫接軌，並肩守護淡水河流域水質。

「成忘老太太」又來了！免費報名把年老變成一場戲

成忘老太太又來了！資深行動藝術家湯皇珍2019年展開面對年老生命階段的「成忘老太太」行動計畫，認為生命觀的建構結合藝術創造力的實踐，讓老年階段活化升級。新計畫「成忘老太太遊樂園」不離此核心，「第三季—尋戲」即刻開始報名。

北市內湖夜弄土地公遶境 明兩階段交通管制

台北市內湖區梘頭福德祠「元宵夜遶境祈福」（夜弄土地公）遶境活動，定於明下午3時至午夜12時舉行，預計傍晚5時起轎，隨行遶境信眾約300人、沿線圍觀民眾約1萬人，內湖警分局將進行兩階段交通管制。

大漢橋機慢車道分隔島拆除 預計5月底完成

新北市政府3月10日將啟動大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，預計5月31日前完成。施工期間部分車道將縮減，市府提醒用路人行經工區減速慢行，依現場交維人員指引通行，以維護行車安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。