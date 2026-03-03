新北春紛節3/21登場 大都會公園展復古流行文化

新北市政府高灘地工程管理處今天表示，「2026新北春紛節」將於21日至22日在新北大都會公園登場，活動以復古回憶為主軸，邀民眾在音樂與市集氛圍中感受跨世代的流行文化。

水利局高灘地工程管理處今天公布，「2026新北春紛節」活動的節目主軸，歌手米非在記者會現場演唱暖場。市長侯友宜、經濟發展局長盛筱蓉、青年局長邱兆梅等人共同出席。

高灘處表示，活動將於21日、22日兩天舉行，活動時間為每天下午1時至晚間8時，3大主題展區包括經典主題演唱會、小攤主交換市集、知名人氣IP見面會，希望讓參與者都能親自定義春天的美好。

高灘處表示，今年的活動主視覺是熱門 IP「波波冰狗室」的3位主角「趴皮」、「乖咪」與「柴柴」。「春紛好聲音」主舞台演唱者包括歌手范逸臣、告五人、小男孩樂團主唱米非等人。

另外，在小舞台還有網路人氣有氧老師、明星教練、YouTuber與大家同歡，並邀請街頭音樂唱作人現身，提供點歌KTV讓民眾現場大展歌喉。

「春日市集」除了飲品與美食，還有150個品牌攤位按人格特質分類，化身為超大型人格探索地圖，提供抽獎。

侯友宜今天騎上偉士牌（Vespa）古董機車宣傳，笑稱要展現電影「羅馬假期」的畫面。高灘地工程管理處長黃裕斌表示，「春日市集」拍照區展現1950年代起，新舊共融復古流行，展現跨越半世紀的時光浪漫。