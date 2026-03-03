不受天氣影響 台北天文館YT頻道照常直播月全食

台北天文館今天表示，今年最受矚目的天象月全食傍晚登場，受天氣轉變影響，若遇雨現場導覽戶外部分將取消，因有跟美、日、香港等處天文機構合作，台北天文館YT頻道直播不變。

台北天文館指出，月全食將於今天元宵節傍晚登場，這次月全食不僅發生在晚上黃金時段，出現紅月的全食階段更將持續近1小時。

台北今天天氣轉變，台北天文館說，若傍晚下雨，原規劃在2樓月全食海報展區，從傍晚5時30分至晚上8時30分每小時一場定時導覽，將取消走到戶外觀看。

台北天文館並說，雖然今天台北觀測到月全食機率恐怕不高，但因有跟美國、日本、香港等處天文機構合作，今天傍晚5時45分到晚上9時30分的「台北天文館YT頻道」直播暨在一樓大廳同步播放，會照常進行，屆時畫面可分割多處天文機構的觀測影像同時播出，也可切換，視實況操作，展現最佳影像播放。

另外，台北天文館說，今天傍晚6時30分至晚上9時30分，觀測室維持開放，因若是陰天，仍有機率看到月全食景觀，歡迎民眾前往透過望遠鏡實際觀賞月全食。