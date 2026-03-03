「成忘老太太」又來了！免費報名把年老變成一場戲

成忘老太太又來了！資深行動藝術家湯皇珍2019年展開面對年老生命階段的「成忘老太太」行動計畫，認為生命觀的建構結合藝術創造力的實踐，讓老年階段活化升級。新計畫「成忘老太太遊樂園」不離此核心，「第三季—尋戲」即刻開始報名。

本季內容拈成四股相倚相依的軸軌——戲劇的意念、言語、動作以及時空場四個元素。湯皇珍指出，意念、語言、動作以及時空場既可在藝術家手上發揮成不可或缺的資材漸漸形成好戲，具體而微亦可想像成我們的生命歷程。

湯皇珍表示，進入「遊樂園」就是進入一場場故事寓言意象＋說話遊戲＋動作遊戲＋道具的形成運用＋短演。例如老太太最喜歡的語言遊戲：樂高堆疊、換位轉向、接力傳球、延展與意外，語言的碎化與語意的嫁接等。

活動分為第一、二堂／尋戲回憶，第三、四堂／尋戲此時此刻，第五堂／尋戲年老，第六堂／尋戲塵世，第七、八堂／尋戲上岸。

這一季預備的生命書單則有〈流浪者之歌〉，〈巴黎老奶奶的故事〉，〈沒有名字的老人〉，〈積存時間的生活〉，〈生命尋路人〉，〈旺斯教堂，馬諦斯創作日記〉，〈說吧，記憶！〉等。電影有溫德斯的〈德州巴黎〉、〈完美的日常〉，還有〈金剛經的真相〉，來自一個有趣的百萬播主。

活動邀集兩班、每班至少12位遊園者成戲。湯皇珍指出，55歲以上或正在照顧親人長者，或者對年老生命命題、藝術、創造力等元素有興趣探尋者，都非常歡迎。點入表單填寫提交：https:／／reurl.cc／vKyERl

遊園地點：無論如河公益書店（台北市龍泉街112-2號一樓），班別日期：Ａ班3／18、3／25、4／01、4／08、4／15、4／22、4／29、5／06星期三上午10:00至11:30，Ｂ班3／20、3／27、4／10、4／17、4／24、5／01、5／08、5／15星期五上午10:00至11:30。