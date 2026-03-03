八里廠年度回饋金 總額破5200萬元

快訊

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市議會去年七月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案。記者張策／攝影
除八里汙水處理廠，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。新北市議會去年七月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約八百八十萬元，整體規模破五千二百萬元。

「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」今年起依新制編列回饋金。修法優化高水量水資中心計算級距，將回饋金提列單價由每噸○點○五元調升至○點○七五元。

新北市水利局汙設科長張弘憲表示，依修正後條例，今年八里廠回饋金總額約五千二百萬元。回饋金由雙北依處理水量比率分攤編列法定預算支應，八里廠日處理約一百三十萬噸生活汙水，其中新北約占七成、台北約占三成，雙北依比率負擔後，由新北市府統籌編列預算辦理。用途以社會福利為主，依法社福項目至少須占總額八成以上，包含水電費補助、兒童獎助學金、營養午餐，亦可運用於環保、教育等公共服務。

張弘憲說，回饋金分配採提報審查機制，各區公所彙整里長提報的使用計畫，提出年度回饋方案送水利局審查，經回饋金審查委員會確認符合規定後撥付執行。八里汙水處理廠由新北接手營運後，回饋金制度維持現行規範，不會因交接而調整。

新北議員鄭宇恩指出，去年條例修正後，級距與額度原則上符合地方期待，目前由區公所與里長組成的回饋金委員會決議分配。關鍵在於人口成長，若總額未再提高，每人可分配金額勢必下降，後續仍要滾動檢討，確保回饋金真正回應地方需求。

