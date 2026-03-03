北市移交 八里汙水廠 新北接棒管理

新北八里汙水處理廠為全國規模最大汙水處理設施，長期肩負北台灣汙水治理重任，北市工務局衛工處代管二十九年，新北市長侯友宜市長、北市長蔣萬安昨同台見證移交新北市府接管，回歸「管用合一」。侯、蔣都強調，新北將無縫接軌，並肩守護淡水河流域水質。

雙北二○二三年起展開四十四次清點作業，完成四四四八項財產設備與功能測試，北市府將代管二十九年的八里廠移交新北市營運管理。

台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）昨出席八里汙水處理廠移交典禮。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安表示，八里汙水處理廠日平均處理約一百三十萬噸生活汙水，二十四小時不間斷運作，是守護淡水河水質與大台北市民健康的重要設施。水處理是地下的良心工程，雖不顯眼，卻攸關公共衛生與環境安全。八里廠處理量已達設計容量約百分之九十八，逾七成水量來自新北，顯示雙北長年合作成果。

侯友宜說，八里廠位於新北境內，長期承擔北北基汙水處理責任，感謝台北市歷任市長、工務局團隊付出，「只有一句話，深深感謝。」雙北衛工與水利單位近二年密集盤點設備，交接過程細膩到位。

侯也指出，新北汙水接管戶數破一百二十七萬戶，接管率逾七成，居全國之冠，也完成「五大黑龍江」整治，改善河川惡臭問題。

新北議員陳偉杰表示，交接只是開始，關鍵是能否改善困擾居民的惡臭與環境問題。議員陳家琪則呼籲市府接管後辦理總體檢，對管線系統做壓力測試，提前排除風險。

另，北市日汙水量約九十多萬公噸，除八里廠，主要依賴迪化、內湖汙水處理廠，北市衛工處長黃群表示，八里廠移交新北後，每日還是會協助北市處理三十萬噸汙水，將逐年遞減。今年北市新建的民生水資中心啟用後，將增加四萬噸處理量能，濱江水資源中心預計二○三○年啟用，朝二○三○汙水全自主處理目標前進。