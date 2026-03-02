聽新聞
淡水區公所元宵提燈發放 紅黑雙馬登場陪民眾迎元宵
新北市政府推出今年度的馬年小提燈，淡水區公所為了讓發燈籠變得更有趣味，在市民聯合服務中心一樓大廳，由公所同仁穿上非常火紅的黑紅馬造型服裝，超可愛的吸睛模樣，也讓許多民眾在領取燈籠的同時，也要跟公所元宵吉祥物來一起合照，相當有過年氣氛。
淡水公所副區長徐天平表示，新北市今年的馬年小提燈，以童話風格的「旋轉木馬車」為核心意象，精心設計歡樂童趣的「Horses(好事)轉來」小提燈，木馬車圓頂採用水波紋造型設計，旋轉木馬底部則融合新北市重要地標與特色風貌，包括淡江大橋、野柳女王頭以及新北大都會公園，呈現新北市交通便捷、藝術蓬勃、人文深厚且自然景觀豐富的多元城市樣貌。
區公所表示，公所同仁非常用心，特別變身成為黑紅寶馬吉祥物，在一旁與公所副區長一起發燈籠，許多小朋友看到也搶著與紅馬與黑馬拍照，提燈以紙雕創作結合科技、創新，而現場也吸引許多民眾前來排隊領取，相當有元宵節氣氛。
