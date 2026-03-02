瑞芳區黃金博物館「透視礦山」嶄新登場 打造沉浸式探索體驗

新北市立黃金博物館的大地館，全新改裝常設展「透視礦山」正式亮相，以嶄新的展示手法與多媒體互動設計，帶領觀眾深入探索水金九地區的礦山地景與地質奧秘。

展覽以「閱讀地景」為核心概念，從自然環境與人文聚落的交織關係出發，呈現礦山長年累積的地質紋理與生活記憶，打造兼具知識性與沉浸感的觀展體驗。

此次更新的一、二樓展區，將礦山拆解為山、水、生態、聚落四大面向，層層剖析水金九的自然條件與發展脈絡。入口處最吸睛的是4平方公尺的立體礦山模型，完整呈現地表地形與地下礦脈走向，讓觀眾一眼掌握礦山全貌。

此外，展場特別打造一座高達1公尺的微型礦山生態瓶，生動呈現自然循環與環境永續的概念，讓觀眾從微觀角度觀察礦山生態系統的平衡與演變。大地館透過嶄新策展與科技應用，重新詮釋礦山的自然價值與文化意義，邀請親子家庭與師生團體走進展場，展開一趟兼具知性與感動的礦山探索之旅。