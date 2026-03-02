快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

北市內湖夜弄土地公遶境 明兩階段交通管制

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
台北市內湖區梘頭福德祠明將舉辦「夜弄土地公」遶境活動，警方將進行兩階段交通管制。圖／內湖警分局提供
台北市內湖區梘頭福德祠明將舉辦「夜弄土地公」遶境活動，警方將進行兩階段交通管制。圖／內湖警分局提供

台北市內湖區梘頭福德祠「元宵夜遶境祈福」（夜弄土地公）遶境活動，定於明下午3時至午夜12時舉行，預計傍晚5時起轎，隨行遶境信眾約300人、沿線圍觀民眾約1萬人，內湖警分局將進行兩階段交通管制

遶境路線如下：

（起點）梘頭福德祠→內湖路2段→金龍路右轉CITYLINK→右轉成功路4段→左轉成功路4段61巷（康寧國小）→右轉星雲街→右轉康寧路1段→成功路3段174巷（富邦銀行）→右轉內湖路2段（中國醫藥學院）→右轉成功路4段30巷（湖光市場）→直行成功路4段182巷口→左轉金龍路→右轉內湖路3段→內湖路3段115巷（金龍黃昏市場）→金龍路→左轉內湖路3段口（萊爾富超商）→右轉內湖路2段5巷→內湖路2段355巷→內湖路2段263巷口（內湖派出所）→右轉內湖路2段→內湖路2段179巷口（達人女中）→內湖路二段300號（雜糧行）→梘頭福德祠（終點）。

交通管制如下：

一、第一階段活動現場管制（15時起至活動結束）：

東起金龍路（含）、西迄成功路3段174巷（含）、南沿成功路4段（含）、北至內湖路2段（含）涵蓋之區塊。

二、第二階段擴大管制（17時起至活動結束）：

東起金龍路（含金龍隧道）、西迄內湖路2段103巷（含）、南沿星雲街（含）、北至內湖路2段（含179巷、263巷9弄）及內湖路3段(含115巷)涵蓋之區塊。

內湖分局表示，視現場活動及交通狀況，針對管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，呼籲用路人於管制時段改道行駛成功路、文德路、金龍路、金龍隧道、文德路101巷、內湖路2段179巷等路段，並配合現場員警及義交人員指揮。

