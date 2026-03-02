聽新聞
馬祥厚運燈映吉祥 貢寮區公所馬年小提燈暖心發放
為迎接2026丙午馬年元宵節，新北市貢寮區公所舉行馬年小提燈定點發放活動，吸引許多鄉親攜家帶眷前來領取，現場氣氛熱鬧溫馨。為方便尚未領取的民眾索取，公所也於2樓櫃台持續發放至3月3日元宵節下午5時止，數量有限，發完為止，邀請大家一同提燈迎佳節。
今年小提燈以「旋轉木馬車」為主題，造型繽紛可愛，象徵勇敢、希望與幸福循環不息，為新的一年帶來平安與祝福。活動現場由區長柯建輝親自發放，並協助說明組裝方式，與親子一同體驗動手完成提燈的樂趣，增添節慶歡樂氣氛。
貢寮區公所表示，除推動節慶活動外，也持續辦理道路改善、排水強化、公園優化及長者關懷等工作，提升居民生活品質。未來將結合在地特色與觀光資源，打造更安全宜居的生活環境，與鄉親攜手迎向嶄新的一年。
