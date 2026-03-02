三芝區三生步道櫻花開四成 三和社區希望市集開工

農曆年過後，眾所期待的三芝櫻花季即將登場，尤其是在三生步道兩側的櫻花最讓人期待。隨著天氣回暖，三生步道上的櫻花悄悄綻放，而一旁服務遊客的三和社區希望市集也響應開張，集合社區最道地的好滋味，以及近年來開發的洛神系列產品，粉色的洛神與粉色櫻花相互呼應，相當應景。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，三生步道位在大坑溪畔，沿途生態好，加上步道好行走，每年櫻花季都吸引賞花客前來欣賞。目前櫻花初綻放，以台灣山櫻為主，整條步道花開約四成，若是天氣穩定，預計下週將會迎來櫻花盛開。

實地走訪三生步道不只山櫻花還有粉色的昭和櫻也是枝頭綻放，桃紅、粉紅交錯出三生步道詩畫般的美景。此外，每年總是壓軸登場的吉野櫻則是還要再等等。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，三和社區希望市集也端出社區的特色洛神花產品，洛神花茶、初戀米香及小Q果等好滋味，歡迎遊客參觀選購，感受滿滿粉紅的浪漫氣息。