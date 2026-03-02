快訊

歡慶元宵節燃爆竹 北市消防局籲守安全六守則

中央社／ 台北2日電

元宵節將至，台北市消防局今天呼籲，請民眾以環保方式取代實體燃放爆竹煙火，若真有施放需求者，請遵守「擇空曠」等安全六守則，若違規在禁區施放者，最高可處30萬元罰鍰。

消防局下午發布新聞稿表示，明天就是元宵節，燃放爆竹煙火是許多民眾迎接佳節的傳統習俗，但若爆竹煙火施放不當，輕則造成人員燙傷，重則引發火災，節前特別加強宣導，呼籲民眾盡量以環保方式替代實體燃放。

若確有施放需求，消防局提醒，請民眾務必遵守「安全六守則」，分別為「認標示、遵說明、擇空曠、不對人、不堆疊、勤冷卻」，才能確保自身與周遭民眾的安全。

消防局說，市面上爆竹煙火種類繁多，民眾購買前應先確認產品是否貼有「內政部委託認可標示」，避免購入來路不明的不合格品；施放時須嚴格依照產品說明操作，並與周圍人員保持足夠的安全距離。

若未依規定施放者，消防局表示，可依爆竹煙火管理條例規定處以新台幣3萬至15萬元罰鍰。

消防局說明，各類爆竹安全距離規範，分別為「煙霧類」至少距離3公尺；「花火類」保持5至10公尺；「飛行類、旋轉類、行走類、爆炸音類、摔炮類、其他類」需保持10公尺以上距離；升空類（危險性最高），務必保持20公尺以上。

選擇空曠地點施放最安全，消防局強調，點火時頭部切勿靠近煙火出口處，先固定穩妥後採取垂直對空發射，切勿對建築物、人或易燃物發射，不可串接或私自改裝，此類行為極易引發突發性爆炸，後果不堪設想。

此外，地點的選擇同樣是施放安全的關鍵。消防局提到，有3大場所周邊屬嚴格禁放區域，違者罰則加重，最高可處30萬元罰鍰。包括為「能源場所」，像是加油站、瓦斯行、石油煉製廠、彈（火）藥庫。

以及，「交通樞紐」，像是高速公路、高架道路及大眾捷運系統路權範圍；「敏感機構」，包括古蹟、醫療機構、學校、護理之家及老人福利機構周邊範圍。

消防局提醒，兒童施放爆竹，家長責任不可輕忽。12歲以下的兒童對危險的判斷能力尚未成熟，家長務必負責把關，法律明文規定，有3類產品嚴禁兒童施放，請家長特別留意。

首先為「禁止種類」，升空類（如水鴛鴦、沖天炮）、飛行類及摔炮類，因產品具有較高危險性，不適合兒童操作；其次為「販賣責任」，業者若將上述3類產品販售予兒童，最高可罰15萬元；最後是「家長陪同義務」，兒童施放其他合格煙火時，家長或監護人必須全程在場陪同，若未盡陪同義務，可處3000元至1萬5000元罰鍰。

消防局說，想感受爆竹的節慶氣氛，也能以「電子爆竹音效」取代，民眾只需透過手機播放，同樣能營造熱鬧氛圍，還能省下購買費用、避免噪音擾鄰，更從根本杜絕火災風險。

