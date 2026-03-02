2026 內湖草莓季 莓野樂園登場

照片取自臺北市政府

2026內湖草莓季-莓野樂園即將登場囉！由臺北市政府產業發展局輔導、內湖區農會及臺北市七星農田水利研究發展基金會共同主辦，為推廣在地農業觀光、打造親子共遊與年輕族群喜愛的季節性活動，「2026 內湖草莓季」於草莓產季期間熱鬧登場，結合線上互動遊戲與實體農園體驗，邀請民眾走進內湖草莓園，感受採果樂趣，還能輕鬆拿折價好康，想體驗鮮採草莓的民眾可至「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等3處草莓園來趟寓教於樂的草莓農遊活動。

臺北市政府產業發展局表示，2026內湖草莓季活動將於2026/3/2 - 4/30推出一系列線上互動及實體好康活動：

【好康活動一：線上刮刮卡／抽獎活動】，只要加入「內湖草莓季LINE官方好友」即可參加線上刮刮樂，立即抽合作農園折價券，最高有機會可折抵 500 元，每波活動期間皆可參加一次，讓民眾線上互動實體消費一次滿足。

【好康活動二：莓好相遇－草莓園限定好友禮】活動期間，民眾至合作草莓園刷 QR CODE，即可獲得 2026 內湖草莓季專屬100元折價券一張，每日限量、送完為止。

【好康活動三：莓野樂園大冒險】，莓寶公仔將於合作農園限時快閃，增添農園探訪的驚喜感與趣味性，只要找到莓寶拍照打卡分享至FB或IG，即可獲得100元折價券好禮，千萬不可錯過！限量好康、送完為止。

