大漢橋機慢車道分隔島拆除 預計5月底完成

聯合報／ 記者張策／新北報導
大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程分成2階段進行，白天未施工時，機車道將恢復正常通行。圖／新北市工務局提供
新北市政府3月10日將啟動大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，預計5月31日前完成。施工期間部分車道將縮減，市府提醒用路人行經工區減速慢行，依現場交維人員指引通行，以維護行車安全。

工務局長馮兆麟表示，大漢橋為連接板橋與新莊的重要交通要道，車流量龐大，尖峰時段時常壅塞。為優化機車行駛空間並提升整體交通安全，市府交通局綜整各方意見後，評估使用需求與安全性，決定拆除機慢車道實體分隔島，由養工處負責施作，期盼提升機車騎士通行安全，同時改善車流順暢度。

養工處長鄭立輝指出，為降低對交通衝擊，工程將採分階段方式進行，每日晚間10時至翌日上午6時施工（如遇雨順延）。第一階段為拆除板橋往新莊方向分隔島，預計4月30日前完成；第二階段為拆除新莊往板橋方向分隔島，預計5月31日前完成。白天未施工時，機車道將恢復正常通行。

養工處提醒，施工期間將縮減部分車道，用路人行經工區時應提高警覺並減速慢行，若有封路或改道情形將提前公告，感謝市民配合，共同打造更安全順暢的交通環境。

養工處將於3月10日起辦理大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，施工期間縮減部分車道，敬請用路人配合現場人員引導。圖／新北市工務局提供
機車騎士 施工

相關新聞

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

歷經多次協商與緊密籌備，全台規模最大的八里汙水處理廠今由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同見證移交。雙北自112年7月起展開44次清點作業，完成全廠4448項財產設備與功能測試，在中央主管機關與地方民意代表見證下，台北市政府將代管29年的八里廠正式移交新北市營運管理，象徵權責回歸「管用合一」。

北市「好孕2U」再加碼！明起可搭Uber 前200名可獲1000優惠卷

為打造友善育兒城市，北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。

汙水廠回饋金調升 八里汙水廠年度總額突破5200萬元

除八里汙水處理廠外，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。因應處理水量提升與地方期待，新北市議會去年7月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約880萬元，整體規模突破5200萬元。

農林漁牧普查下月啟動 北市前次普查約1萬家 3行政區最多

行政院每五年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，北市府今成立「農林漁牧業普查處」，普查長由市長蔣萬安、副普查長為副市長張溫德擔任，秘書長李泰興率幹部揭牌，宣告北市普查作業正式展開，各區公所3月16日起成立各區農林漁牧業普查所，未來跨局處及區公所力量將動員250人，共同辦理普查作業。

八里汙水廠移交新北 北市自建汙水廠衝2030年汙水全自主處理目標

新北的八里汙水處理廠今由台北市長蔣萬安移交給新北市長侯友宜管理，目前北市約日產近百萬噸汙水，今年民生廠啟用將可增加汙水處理量能4萬噸，濱江水資源中心也將在2030年啟用，朝2030北市汙水全自主處理目標。

