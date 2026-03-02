大漢橋機慢車道分隔島拆除 預計5月底完成

新北市政府3月10日將啟動大漢橋機慢車專用道實體分隔島拆除工程，預計5月31日前完成。施工期間部分車道將縮減，市府提醒用路人行經工區減速慢行，依現場交維人員指引通行，以維護行車安全。

工務局長馮兆麟表示，大漢橋為連接板橋與新莊的重要交通要道，車流量龐大，尖峰時段時常壅塞。為優化機車行駛空間並提升整體交通安全，市府交通局綜整各方意見後，評估使用需求與安全性，決定拆除機慢車道實體分隔島，由養工處負責施作，期盼提升機車騎士通行安全，同時改善車流順暢度。

養工處長鄭立輝指出，為降低對交通衝擊，工程將採分階段方式進行，每日晚間10時至翌日上午6時施工（如遇雨順延）。第一階段為拆除板橋往新莊方向分隔島，預計4月30日前完成；第二階段為拆除新莊往板橋方向分隔島，預計5月31日前完成。白天未施工時，機車道將恢復正常通行。

養工處提醒，施工期間將縮減部分車道，用路人行經工區時應提高警覺並減速慢行，若有封路或改道情形將提前公告，感謝市民配合，共同打造更安全順暢的交通環境。