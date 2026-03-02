汙水廠回饋金調升 八里汙水廠年度總額突破5200萬元

除八里汙水處理廠外，新北另有林口、淡水、北大及三鶯等多座大型公共汙水處理廠。因應處理水量提升與地方期待，新北市議會去年7月三讀通過「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」修正案，八里汙水處理廠年度回饋金總額將增加約880萬元，整體規模突破5200萬元。

依「新北市公共汙水處理廠回饋金自治條例」今年起依新制編列回饋金。修法優化高水量水資中心的計算級距，將回饋金提列單價由每噸0.05元調升至0.075元。

新北市水利局汙設科長張弘憲表示，依修正後條例，今年八里廠回饋金總額約5200萬元。回饋金由雙北依處理水量比例分攤編列法定預算支應，八里廠每日處理約130萬噸生活汙水，其中新北約占7成、台北約占3成，雙北依比例負擔後，由新北市府統籌編列預算辦理。用途以社會福利為主，依法規定社福項目至少須占總額8成以上，包含水電費補助、兒童獎助學金、營養午餐及其他社福措施，亦可運用於環保、教育等公共服務。

張弘憲指出，回饋金分配採提報審查機制，由各區公所彙整里長提報的使用計畫，提出年度回饋方案送水利局審查，經回饋金審查委員會確認符合規定後撥付執行。八里汙水處理廠3月正式由新北接手營運後，回饋金制度維持現行規範，不會因交接而調整。

地方民代關注實際分配效果。新北市議員陳偉杰表示，目前尚未聽聞公所在提報回饋計畫過程中出現阻礙，審查機制以地方需求為導向，整體運作尚稱順暢。不過隨著八里人口逐年增加，回饋金使用範圍與普及性成為焦點，若能讓更多居民實際受惠，更符合制度設立初衷。

新北市議員鄭宇恩指出，去年條例修正後，級距與額度原則上已符合地方期待，目前由區公所與里長組成的回饋金委員會決議分配。關鍵在於人口成長下，若總額未再提高，每人可分配金額勢必下降，實務上往往優先從學生獎學金等項目調整。此次提高整體金額已暫時緩解壓力，後續仍需滾動檢討，確保回饋金真正回應地方需求。