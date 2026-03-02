八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

歷經多次協商與緊密籌備，全台規模最大的八里汙水處理廠今由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同見證移交。雙北自112年7月起展開44次清點作業，完成全廠4448項財產設備與功能測試，在中央主管機關與地方民意代表見證下，台北市政府將代管29年的八里廠正式移交新北市營運管理，象徵權責回歸「管用合一」。

蔣萬安表示，八里汙水處理廠自民國86年啟用以來，由台北市代管近30年，每日平均處理約130萬噸生活汙水，24小時不間斷運作，是守護淡水河水質與大台北市民健康的重要設施。他形容汙水處理是「地下的良心工程」，雖不顯眼，卻攸關公共衛生與環境安全。目前八里廠處理量已達設計容量約98%，其中逾七成水量來自新北，顯示雙北長年合作成果。

蔣萬安說明，北市自112年起全面盤點設施，完成44次清點與4448項設備功能測試，確認系統處於最佳狀態後才辦理移交。他強調，行政權責雖移轉，但守護環境的責任不變，相信新北接棒後能無縫接軌，持續妥善處理汙水，雙北仍將並肩守護淡水河流域水質。

侯友宜表示，八里廠位於新北境內，卻長期承擔北北基大部分汙水處理責任，其中近七成水量來自新北，「真的不容易」，感謝台北市政府與歷任市長、工務局團隊多年付出，「只有一句話，深深感謝。」他指出，雙北衛工與水利單位近2年密集盤點設備，確保交接過程細膩到位、順利銜接。

侯友宜指出，新北汙水接管戶數已突破127萬戶，接管率逾7成，居全國之冠，自108年至今新增35萬戶，並完成「五大黑龍江」整治，河川惡臭問題明顯改善。他強調，新北接管後將落實專業團隊進駐與制度化管理，承諾「營運不中斷、服務不打折、品質更提升」，並持續推動水資源循環中心建設，分散處理壓力、降低風險。

在野與地方民代也紛紛表達意見。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，八里廠處理水量7成來自新北，移交後更能貼近實際使用狀況，汙水處理是中央與地方合作、改善市民生活的重要案例，未來應持續協力解決問題。新北市議員鄭宇恩指出，隨分散式設施逐步推動，八里廠收受水量可能調整，市府應持續提升接管率與處理品質，並回應溢流排放、汙泥運送異味等地方關切。

新北市議員陳偉杰則表示，制度交接只是開始，關鍵在於是否真正改善長期困擾居民的惡臭與環境問題。新北市議員陳家琪則呼籲市府接管後辦理全面總體檢，針對管線系統進行壓力測試，模擬極端氣候與高負載情境，提前排除風險。

不過，在地居民仍有期待與憂慮。一名在八里家長表示，最無奈的是遇到特定天氣時，為躲避汙水廠異味「連窗戶都不敢開」。雖然近年氣味有改善，但汙泥暫置問題仍未完全解決，期盼新北市府接手後能將此列為首要任務，積極改善廠區與周邊環境，給在地居民和下一代一個沒有惡臭的健康環境。

雙北市府表示，八里廠採24小時運作，未來將強化日常維護與設備汰換，逐年編列預算更新老舊設施。移交象徵管理權責轉換，但守護環境衛生的決心不變，雙北仍將透過跨市合作與專業管理，精進汙水處理效能，共同維護淡水河流域水環境品質。

全台規模最大的八里汙水處理廠今由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同舉行移交典禮。記者張策／攝影