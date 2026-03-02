農林漁牧普查下月啟動 北市前次普查約1萬家 3行政區最多

行政院每五年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，北市府今成立「農林漁牧業普查處」，普查長由市長蔣萬安、副普查長為副市長張溫德擔任，秘書長李泰興率幹部揭牌，宣告北市普查作業正式展開，各區公所3月16日起成立各區農林漁牧業普查所，未來跨局處及區公所力量將動員250人，共同辦理普查作業。

李泰興表示，根據上一次（109年）普查結果，台北市農林漁牧業家數計1萬529家，較104年增加5.2%；若依行政區觀察，農牧業家數以士林區2137家（占全市23.6%）為最多，林業以文山區585家（占全市27.9%）為最多，漁業則以北投區56家（占全市25.0%）為最多。

若依銷售服務收入（未扣除成本支出）觀察，農牧戶、農牧場平均每家年收入為23.2萬元、1187.0萬元，分別較104年減少29.2%及增加78.6%；至漁業者平均每家年收入為245.6萬元，5年間增加25.5%。透過農業普查，市府就可以掌握北市農林漁牧業者的經營狀況，作為釐訂政策之參據。

主計處表示，這次農業普查仍採全面性普查，首創二階段資料蒐集作業：（一）自主網路填報階段（4月10日至4月30日）：受訪者可依致受訪戶（單位）函說明自行上網填報，未指派普查員到場，可避免叨擾，同時成立電話客服中心單一對外聯絡電話分機4558（市話撥打1999轉4558、電話撥打02-27208889轉4558及直撥02-27574558），便利民眾洽詢普查相關事項。

（二）派員實地訪查階段（5月1日至6月30日）：採「網路填報」、「派員面訪」及「留置填表」等多元管道可供受訪者選擇，受訪者於6月15日前採用網路填報完成者，於資料蒐集作業結束後均能參加由行政院主計總處辦理的抽獎活動，最高獎額為10萬元（依實際公布金額為準）。

由於派員實地訪查階段係由區公所指派人員前往農林漁牧業者處所訪查，為減少受訪者疑慮，受訪者可致電本普查處電話客服中心（1999轉4558）、165反詐騙專線或透過各區公所、市府主計處及行政院主計總處網站查詢確認普查員身分；同時普查員會堅守「3不2會」訪查原則。

所謂「3不」係指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」則係指普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞（寄）送致受訪戶（單位）函，故請受訪市民安心配合普查，並提供詳實資料，俾供政府釐訂政策之參據。