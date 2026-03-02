八里汙水廠移交新北 北市自建汙水廠衝2030年汙水全自主處理目標

新北的八里汙水處理廠今由台北市長蔣萬安移交給新北市長侯友宜管理，目前北市約日產近百萬噸汙水，今年民生廠啟用將可增加汙水處理量能4萬噸，濱江水資源中心也將在2030年啟用，朝2030北市汙水全自主處理目標。

台北市長蔣萬安上任後推動淡水河活化等政策，為了多元親水活動，北市府近年也強化汙水自主處理量能。北市衛工處長黃群表示，台北市目前一天汙水及截流站量約90多萬噸，今天八里汙水廠移交新北後，每天八里還是會協助北市30萬噸汙水處理，並逐年遞減。

黃群表示，北市汙水處理量能，除了現有的迪化廠日處理50萬噸、內湖廠24萬噸，今年啟用的民主水資源廠也會加入處理4萬噸汙水；濱江廠預計2030年啟用，每天可以增加處理16萬噸，後續配合社子島開發，也會設置汙水處理廠，約可處理3.5萬噸，目標是台北市2030年汙水全自主處理。

甚至為了強化處理品質，新建的民生、濱江、社子島等水資源再生中心均將達成處理品質更高的汙水三級處理，內湖廠也會最快今年底達成三級處理，至於迪化廠因廠內腹內不足，後續才會規畫，不過目前處理也都是符合環保標準。

處長黃群表示，北市除目標2030年汙水全自主處理，也邁向高水質與減碳目標，陸續達成三級處理目標，讓基隆河、淡水河水質更好，更多元發展水域活動，其中內湖民生濱江在基隆河，迪化排出淡水河，目前處理廠都是符合環保標準。