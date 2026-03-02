快訊

北市農林漁牧業普查4月啟動 網路填報派員訪查

中央社／ 台北2日電

台北市政府今天揭牌台北市農林漁牧業普查處，宣布5年1次的普查將展開，預計普查1萬1479家，第一階段4月10日至30日自行上網填報，第二階段5月1日至6月30日派員訪查。

台北市主計處今天為任務編組的台北市農林漁牧業普查處揭牌，由市長蔣萬安擔任普查長、副市長張溫德擔任副普查長；秘書長李泰興出席宣布台北市普查作業將展開，並預告3月16日成立各區農林漁牧業普查所，動員跨局處、區公所250人辦理普查任務。

主計處說明，普查5年1次，這次預計普查1萬1479家，分兩階段展開，第一階段是4月10日至30日，受訪戶可依據致受訪戶函說明自行上網填報。同時成立客服中心單一對外聯絡電話分機4558，可撥打1999後轉此分機洽詢。

第二階段則是5月1日至6月30日進行，採派員面談、網路填報、留置填表等方式普查，其中網路填報期限到6月15日。

主計處指出，這次整個普查資料將於8月底送行政院主計總處彙整，通常主計總處會在隔年公告全國彙整結果。李泰興說明，這將有助於掌握北市農林漁牧的供銷體系、批發零售，進而擬定政策。

主計處統計，上次110年執行109年的普查結果，北市農林漁牧業家數有1萬529家，比104年增加5.2%，包含農牧業7269家、林業2094家、漁業163家，以及農事及畜牧服務業3家（例如協助除草、除蟲等），以上同時經營2種以上業別，會分別列計各業別，導致「農林漁牧業總家數」會大於「各業別家數的合計」。

主計處指出，相關普查有統計法規範執行，實況普查時，受訪者若擔心有詐騙，可撥打反詐騙專線165確認。而協助普查可參與主計總處辦理的抽獎活動，最高獎額新台幣10萬元。

蔣萬安 李泰興 主計總處

延伸閱讀

