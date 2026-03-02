快訊

北市「好孕2U」再加碼！明起可搭Uber 前200名可獲1000優惠卷

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。圖／Uber提供
北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。圖／Uber提供

為打造友善育兒城市，北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。

「Uber好孕乘車券」採單次兌換制，每次限兌換一張，每張定額250元（不含取消費折抵），完成兌換後，即可在App依需求選擇不同車型服務，包括配備0至7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭共同出遊的「加大六人座優步」，以及主打零排放、環保出行的「純電舒適優步」。

社會局長姚淑文說，只要透過台北通App將「好孕乘車金」兌換為「Uber乘車券」即可使用，整體操作流程平易近人，未來將持續優化各項育兒支持措施，讓媽咪在孕期各階段都能獲得實質協助。

社會局也補充，尚未申請北市「好孕2U乘車補助」的孕媽咪可盡速提出申請，市府將持續觀察服務使用情形與回饋，滾動式檢討與優化「好孕2U專車」計畫，也歡迎更多車隊加入，一同營造友善育兒城市環境。

而Uber也同步推出限時加碼優惠，明天服務上線後，前200名完成搭乘孕婦，每人可獲得總價值1000元的乘車優惠序號（共20張、每張50元，使用期限6個月），期望讓孕媽咪在交通與生活上都更加便利。

北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。圖／社會局提供
北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。圖／社會局提供

