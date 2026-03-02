搶銀髮族票 民眾黨新北最會唱歡唱巴士亮相邀長者歡唱

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
民眾黨主席黃國昌今天出席「新北最會唱 哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相記者會」。記者葉德正／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天與新北市議員陳世軒、新北市三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止金山萬里區市議員參選人陳語倢召開「新北最會唱、哥哥姐姐金嗓賽、新北歡唱巴士亮相記者會」記者會，邀請60歲以上長者藉歌唱活動讓長者更認識台灣民眾黨

黃國昌表示，在連續假期結束後的第一個上班日，新北歡唱巴士正式啟動，希望新北市60歲以上的長者們能夠以歌會友，藉此提供長輩們退休後除了待在家中外更多陽光健康的選擇。此次活動也將在歡唱巴士上舉辦趣味競賽歌唱，讓大家盡情地引吭高歌，也希望能藉由此次活動，能讓長者們更加認識台灣民眾黨。

陳世軒表示，自己在跑基層時親自聽過新莊區長輩們的歌聲，因此可以保證此次活動冠軍絕對會是新莊區的參賽民眾，陳透露，自己的父親新北市議員陳明義即將要滿60歲，也想要替父親來報名。

陳彥廷表示，因為在賣場有許多跟長輩顧客相處的工作經驗，也都能運用在與鄰居長輩的接觸上，這些工作經驗都讓自己相當受用，希望藉由此次活動能提供新北市長者們生活上的調劑，讓大家身心上都能有更好的發展。

陳語倢說，自己在地方上送車時，見過許多長輩們超強的歌技，希望狀世代們藉著以歌會友，大家能一起歡樂的在歡唱巴士上，交換人生的故事，多多增廣見聞，也要請所有汐止區的長輩們拿起電話現在就報名。

陳怡君表示，因為過去曾經從事旅遊業，因此對於遊覽車非常熟悉，在乘坐世界各地的遊覽車後，台灣遊覽車的行動KTV是獨一無二的。陳怡君也強調，因為自己親身聽過中和區長輩們的歌唱實力，因此相信冠軍絕對會在中和。

林子宇表示，板橋區的長輩，除了有好歌喉外，還能夠邊唱邊跳，相信冠軍一定會是板橋區的長輩好朋友們。林子宇介紹，此次活動到各個行政區都會舉辦趣味歌唱競賽，讓大家彼此互評，選出每一車的金嗓獎及甜嗓獎，邀請每一位新北市的長輩們趕緊打電話報名，一起切磋歌技、聯絡感情。

新北 長輩 陳怡君

