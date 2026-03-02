快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

八里污水處理廠正式移交 蔣萬安感謝雙北同仁與「不居功」李四川

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北報導
臺北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）上午一起出席「八里污水處理廠」移交典禮。記者蘇健忠／攝影
臺北市長蔣萬安（左）與新北市長侯友宜（右）上午一起出席「八里污水處理廠」移交典禮。記者蘇健忠／攝影

全國規模最大污水處理設施「八里污水處理廠」上午正式移交新北，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜一起出席，從1997年6月興建啟用後，由行政院委託台北市政府代管操作至今，正式將代管移交回新北市政府。

台北市長蔣萬安致詞時表示，八里污水處理廠啟用後就由台北市政府代管，每日處理132萬噸污水、全年無休，八里廠剛啟用的時候，台北縣當時接管率大概只有10%，到現在已經70%多，非常驚人，所以目前八里廠的汙水處理量已經達到當時設計容量98%，而且新北市提升接管率成果令人佩服，目前八里廠超過70%的汙水處理量都來自新北市。

最後蔣萬安稱讚新北市府同仁對「八里污水處理廠」移交的付出，與「不居功」的台北市副市長李四川率領台北市府同仁一起努力，雙北就是最佳戰友與夥伴．

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市在污水下水道建設達127萬戶，為全國最高，交接後也將持續優化水資源管理與品質，非常謝謝台北市工務局幫我們承擔了29年的責任，台北、新北的衛工跟水利相關單位在過程中清點了44次，交接的4,448項已經列舉完畢且都盤整好，相信營運不中斷、服務不打折，新北會全力以赴讓水資源、水環境會更優化。

全國規模最大污水處理設施「八里污水處理廠」有64座初級沉澱池。記者蘇健忠／攝影
全國規模最大污水處理設施「八里污水處理廠」有64座初級沉澱池。記者蘇健忠／攝影

「八里污水處理廠」上午正式移交新北，圖為蛋形污泥消化槽—分解污泥。記者蘇健忠／攝影
「八里污水處理廠」上午正式移交新北，圖為蛋形污泥消化槽—分解污泥。記者蘇健忠／攝影

李四川 侯友宜 蔣萬安 新北 污水

延伸閱讀

林宅血案 賴清德：國家機器掩蓋證據 資料被系統性銷毀

北市育兒新政 李四川：新北可跟進

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

相關新聞

北市「好孕2U」再加碼！明起可搭Uber 前200名可獲1000優惠卷

為打造友善育兒城市，北市對孕婦提供「好孕2U專車」服務升級擴充，明天起加入多元計程車平台「Uber」，只要透過台北通將乘車金轉換成乘車券，單次定額折抵250元，服務上線前200名用戶則可享總價值1000元優惠序號。

搶銀髮族票 民眾黨新北最會唱歡唱巴士亮相邀長者歡唱

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天與新北市議員陳世軒、新北市三重蘆洲區市議員參選人陳彥廷、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐止金山萬里區市議員參選人陳語倢召開「新北最會唱、哥哥姐姐金嗓賽、新北歡唱巴士亮相記者會」記者會，邀請60歲以上長者藉歌唱活動讓長者更認識台灣民眾黨

5年1次農林漁牧業普查開跑 「3不2會」防詐騙

每5年一次的農林漁牧業普查開跑，新北市預估普查家數為4萬4千家，4月10日至30日先採自主網路填報，5月1日至6月30日再採實地訪查。新北市政府提醒，普查作業不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺，會佩戴普查證、會寄送致受訪戶函。

快儲水！新北林口泰山五股地區3月9日至10日停水

台灣自來水公司第二區管理處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工實施停水，林口全區3月9日8時起至3月9日24時停水計16小時；泰山五股部分地區3月9日8時起至3月10日2時停水計18小時。泰山大科里南林路3月9日8時起至10日5時停水計21小時，停水戶數總計6萬5393戶，設有13處臨時供水站及水車隨時待命。

新北瑞芳動物之家建置公共藝術 人與動物心繫同遊

新北瑞芳動物之家位於山區環境優美，以動物為本的設計接軌國際，為發揚動物保護理念結合人文藝術關懷，新北市動保處日前辦理瑞芳動物之家公共藝術公開徵選，由樸明建築師事務所的作品「心繫同遊」獲得最終青睞，設計以牽繩為意象，用自由曲線打造人與動物心境共通的藝術作品，將成為進入瑞芳動物之家的地標。

北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」位在蛋黃區中的蛋黃區，整合卡關，都更多年推不動，對比隔壁興隆整宅Ｂ基地將完工，地方感嘆，已來整合的建商遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意建商民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。