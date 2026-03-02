八里污水處理廠正式移交 蔣萬安感謝雙北同仁與「不居功」李四川

全國規模最大污水處理設施「八里污水處理廠」上午正式移交新北，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜一起出席，從1997年6月興建啟用後，由行政院委託台北市政府代管操作至今，正式將代管移交回新北市政府。

台北市長蔣萬安致詞時表示，八里污水處理廠啟用後就由台北市政府代管，每日處理132萬噸污水、全年無休，八里廠剛啟用的時候，台北縣當時接管率大概只有10%，到現在已經70%多，非常驚人，所以目前八里廠的汙水處理量已經達到當時設計容量98%，而且新北市提升接管率成果令人佩服，目前八里廠超過70%的汙水處理量都來自新北市。

最後蔣萬安稱讚新北市府同仁對「八里污水處理廠」移交的付出，與「不居功」的台北市副市長李四川率領台北市府同仁一起努力，雙北就是最佳戰友與夥伴．

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市在污水下水道建設達127萬戶，為全國最高，交接後也將持續優化水資源管理與品質，非常謝謝台北市工務局幫我們承擔了29年的責任，台北、新北的衛工跟水利相關單位在過程中清點了44次，交接的4,448項已經列舉完畢且都盤整好，相信營運不中斷、服務不打折，新北會全力以赴讓水資源、水環境會更優化。

全國規模最大污水處理設施「八里污水處理廠」有64座初級沉澱池。記者蘇健忠／攝影