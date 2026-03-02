快訊

5年1次農林漁牧業普查開跑 「3不2會」防詐騙

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，今年是第15次，新北市今天上午舉辦普查處成立揭牌，副市長朱惕之、新北主計處長吳建國、農業局長諶錫輝及民政局長林耀長等人共同揭牌。記者王慧瑛／攝影
行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，今年是第15次，新北市今天上午舉辦普查處成立揭牌，副市長朱惕之、新北主計處長吳建國、農業局長諶錫輝及民政局長林耀長等人共同揭牌。記者王慧瑛／攝影

每5年一次的農林漁牧業普查開跑，新北市預估普查家數為4萬4千家，4月10日至30日先採自主網路填報，5月1日至6月30日再採實地訪查。新北市政府提醒，普查作業不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要求提供帳戶或存摺，會佩戴普查證、會寄送致受訪戶函。

行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，今年是第15次，新北市今天上午舉辦普查處成立揭牌，副市長朱惕之、新北主計處長吳建國、農業局長諶錫輝及民政局長林耀長等人共同揭牌。

朱惕之表示，農林漁牧業普查是依統計法規定，為政府定期應舉辦的基本國勢調查，行政院主計總處統籌規畫，各市縣政府負責辦理各該轄區的普查業務。舉辦普查目的是蒐集全國農林漁牧業資源分布、生產結構、勞動力特性、資本設備及經營狀況等基本資料，供為研訂國土規畫、制定糧食安全、安全農業、設施型農業及作物保險等政策參據。

吳建國表示，農林漁牧業普查將在4月10日至4月30日由受訪戶自主網填，5月1日至6月30日展開實地訪查作業，採全面性普查，以「網路填報」、「派員實地判定面訪」及「留置填表」等多元管道辦理，其中透過網路填報完成普查者可參加抽獎，新北市經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動的業者均為普查對象，預估訪查家數為4萬4168家，其中以三峽區3751家最多，其次是淡水區3424家，板橋區也有3118家，動員人力包含行政人員、普查員、指導員及審核員等約560人。

吳建國強調，為降低民眾疑慮，辦理普查期間，民眾除可撥打165反詐騙專線確認，也可向各里長辦公處查證來訪的普查員身分是否屬實，新北市普查員均會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，以利民眾辨識。

行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，今年是第15次，新北市今天上午舉辦普查處成立揭牌，副市長朱惕之、新北主計處長吳建國、農業局長諶錫輝及民政局長林耀長等人共同揭牌。記者王慧瑛／攝影
行政院主計總處每5年舉辦1次全國性農林漁牧業普查，今年是第15次，新北市今天上午舉辦普查處成立揭牌，副市長朱惕之、新北主計處長吳建國、農業局長諶錫輝及民政局長林耀長等人共同揭牌。記者王慧瑛／攝影

新北主計處長吳建國說，新北市普查員會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，以利民眾辨識。記者王慧瑛／攝影
新北主計處長吳建國說，新北市普查員會穿著新北市政府統計調查的藍色背心，以利民眾辨識。記者王慧瑛／攝影

