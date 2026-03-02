快儲水！新北林口泰山五股地區3月9日至10日停水

新北瑞芳動物之家位於山區環境優美，以動物為本的設計接軌國際，為發揚動物保護理念結合人文藝術關懷，新北市動保處日前辦理瑞芳動物之家公共藝術公開徵選，由樸明建築師事務所的作品「心繫同遊」獲得最終青睞，設計以牽繩為意象，用自由曲線打造人與動物心境共通的藝術作品，將成為進入瑞芳動物之家的地標。

2026-03-02 07:55