快儲水！新北林口泰山五股地區3月9日至10日停水

聯合報／ 記者張策／新北報導
台灣自來水公司第二區管理處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，林口、泰山等區將因為施工實施停水。圖／新北市水利局提供
台灣自來水公司第二區管理處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」，林口、泰山等區將因為施工實施停水。圖／新北市水利局提供

台灣自來水公司第二區管理處為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工實施停水，林口全區3月9日8時起至3月9日24時停水計16小時；泰山五股部分地區3月9日8時起至3月10日2時停水計18小時。泰山大科里南林路3月9日8時起至10日5時停水計21小時，停水戶數總計6萬5393戶，設有13處臨時供水站及水車隨時待命。

新北水利局提醒，因停水時間超過12小時，提醒民眾儲水備用，建議在停水前6小時完成儲水，避免開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

水利局資訊指出，此次停水時間及地區包括，林口區全區3月9日8時起至3月9日24時停水共16小時。

泰山區大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路三段、大科一路）。五股區福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號93至107號）、登林路雙號（116至134-3號）、德音里（外寮路）。停水時間為3月9日8時起至3月10日2時止停水共18小時

泰山區大科里南林路停水時間為3月9日8時起至3月10日5時，共計21小時。

林口 新北 水利局

