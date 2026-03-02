新北瑞芳動物之家建置公共藝術 人與動物心繫同遊

新北瑞芳動物之家位於山區環境優美，以動物為本的設計接軌國際，為發揚動物保護理念結合人文藝術關懷，新北市動保處日前辦理瑞芳動物之家公共藝術公開徵選，由樸明建築師事務所的作品「心繫同遊」獲得最終青睞，設計以牽繩為意象，用自由曲線打造人與動物心境共通的藝術作品，將成為進入瑞芳動物之家的地標。

動保處長楊淑方說，公共藝術設置目標是結合收容所建築特色與動物福利精神，以「動物、幸福、生命教育」為主題方向，徵求藝術家團隊創作。動保處共收到7件作品參加初選，藝術家們紛紛以動物保護及生命教育為發想，提出創意理念，及與民眾參與構想，經過決選後，獲得第一名的作品為「心繫同遊」。

「心繫同遊」以動物的心情作為設計核心，將牽繩與興奮喜悅化為具體意象，捕捉毛寶貝在看見牽繩那一刻心花怒放的悸動，象徵自由即將展開的喜悅，也是奔向世界的期待。當收容所內毛寶貝步入家庭，與家庭成員心繫彼此，牽繩不僅是連結，更是情感啟動的起點，指向一條能走向陽光與希望的未來的路，從收容、陪伴到走向真正的家開啟新的生命篇章，呼應作品主題「心繫同遊，自由心跳，走向願景」。

瑞芳動物之家原址重建，去年4月啟用，新北市致力改善動物之家收容環境，打造動物友善城市，結合公共美學，提供收容動物更好的生活環境。藉由瑞芳動物之家全新樣貌及公共藝術裝置，再提升待認養之動物能見度，增強民眾對收容所正向觀感，吸引民眾造訪以提升認養動物意願，呼籲「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，讓更多毛寶貝有機會回到溫暖的家。

