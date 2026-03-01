聽新聞
0:00 / 0:00

新聞評論／打造育兒環境 誰做事人民看在眼裡

聯合報／ 本報記者林麗玉

北市長蔣萬安再推亮點新政「育兒減少工時計畫」，育兒爸媽不減薪，可提早一小時下班，接小孩不怕沒後援，期盼鄰近縣市跟進。若藍營執政的北北基桃四縣市能提早溝通、同步上路，會讓友善育兒政策更有感，也更周全。

政策宣布後，綠營緊抓蔣萬安今年預算編列僅五五○萬元猛批「政策騙局」；台南市長黃偉哲諷蔣萬安「後面可能還有很多奇怪想法」。批評容易，但解決問題卻難，全台年輕人不敢生的問題愈來愈嚴重，政府苦無良策，正該多方設法嘗試，誰在做事，人民都看在民眾眼裡。

北市高房價、高物價，少子化問題來得比其他縣市更快、更嚴峻。近三年新生兒從二○二三年一萬六千多名急劇下滑，去年剩一萬兩千多人。少子危機嚴重衝擊城市競爭力，蔣萬安打造更有感育兒環境，刻不容緩。

蔣萬安剛上任推生育獎勵金加倍，「催生、助養，好住、助您好孕」五力全開、去年生生喝鮮乳、今年初營養午餐免費，到上周的育兒減少工時計畫，有脈絡可循。他深知單一政策絕難讓年輕人願意生養，因此屢推新政，希望讓北市的家長有感，用心不該被抹煞。

只是蔣萬安身為藍營領頭羊的政治效應動見觀瞻，今年又逢選舉，政策難免會對其他縣市造成壓力，偏偏各縣市財政體質不同，很難全數比照跟進，有時更有被突襲的感覺，恐不利「區域共好」初衷，應事先和鄰近縣市做好溝通，以免傷害人和，不利未來合作。

營養午餐 北市 年輕人

延伸閱讀

北市育兒新政驚豔內科 排班問題待解

北市育兒新政 李四川：新北可跟進

挺蔣萬安育兒新政 羅智強籲中央找立委溝通解決少子化

蔣萬安育兒新政新北暫不跟 劉和然：要深入研究不能有排擠或照顧差距

相關新聞

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益

學童免費鮮奶上路一周 兌換逾5成 新北：達到預期

新北「鮮奶幸福周─生生喝鮮乳」二月二十三日開學日上路，統計到昨下午三時，整體兌換率百分之五十二點八。兌換品項鮮奶占六成、豆漿約三成、優酪乳一成。

新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」位在蛋黃區中的蛋黃區，整合卡關，都更多年推不動，對比隔壁興隆整宅Ｂ基地將完工，地方感嘆，已來整合的建商遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意建商民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

北市迅行劃定危老盼納575專案 降低公辦都更門檻

北市長蔣萬安推都更八箭，「七五九九專案」公辦都更門檻由九成降至百分之七十五；「五七五專案」經列管屬「須拆重建」如海砂屋，意願逾五成即可申請公辦都更。但五七五專案僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，「迅行劃定危險建築」卻未納入。都發局說，將滾動檢討。

新聞評論／打造育兒環境 誰做事人民看在眼裡

台北市長蔣萬安再推亮點新政「育兒減少工時計畫」，育兒爸媽不減薪，可提早一小時下班，接小孩不怕沒後援，期盼鄰近縣市跟進。若藍營執政的北北基桃四縣市能提早溝通、同步上路，會讓友善育兒政策更有感，也更周全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。