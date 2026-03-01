新聞評論／打造育兒環境 誰做事人民看在眼裡

台北市長蔣萬安再推亮點新政「育兒減少工時計畫」，育兒爸媽不減薪，可提早一小時下班，接小孩不怕沒後援，期盼鄰近縣市跟進。若藍營執政的北北基桃四縣市能提早溝通、同步上路，會讓友善育兒政策更有感，也更周全。

政策宣布後，綠營緊抓蔣萬安今年預算編列僅五五○萬元猛批「政策騙局」；台南市長黃偉哲諷蔣萬安「後面可能還有很多奇怪想法」。批評容易，但解決問題卻難，全台年輕人不敢生的問題愈來愈嚴重，政府苦無良策，正該多方設法嘗試，誰在做事，人民都看在民眾眼裡。

北市高房價、高物價，少子化問題來得比其他縣市更快、更嚴峻。近三年新生兒從二○二三年一萬六千多名急劇下滑，去年剩一萬兩千多人。少子危機嚴重衝擊城市競爭力，蔣萬安打造更有感育兒環境，刻不容緩。

蔣萬安剛上任推生育獎勵金加倍，「催生、助養，好住、助您好孕」五力全開、去年生生喝鮮乳、今年初營養午餐免費，到上周的育兒減少工時計畫，有脈絡可循。他深知單一政策絕難讓年輕人願意生養，因此屢推新政，希望讓北市的家長有感，用心不該被抹煞。

只是蔣萬安身為藍營領頭羊的政治效應動見觀瞻，今年又逢選舉，政策難免會對其他縣市造成壓力，偏偏各縣市財政體質不同，很難全數比照跟進，有時更有被突襲的感覺，恐不利「區域共好」初衷，應事先和鄰近縣市做好溝通，以免傷害人和，不利未來合作。