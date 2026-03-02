北市蛋黃區興隆整宅 ＡB基地都更兩樣情

北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」位在蛋黃區中的蛋黃區，整合卡關，都更多年推不動，對比隔壁興隆整宅Ｂ基地將完工，地方感嘆，已來整合的建商遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意建商民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

已送都更事權計畫的建商昇陽表示，Ａ、Ｂ基地的整合啟動時間不一致，進度不同，Ａ基地前年四月中完成都更事權計畫報核，並完成第一次幹事會審查，因住戶盼爭取防災型都更獎勵，隨即適用性評估，已向市府申請，並非遲無進度，會持續與住戶溝通。

興隆整宅建於一九七三年，分Ａ、Ｂ兩基地，都市更新談了幾十年，戶數相對少的Ｂ基地二○二○年動工，近期將完工；戶數多、產權較複雜的Ａ基地，戶數多達四百多戶，至今都更仍推不動。

興隆里長吉娃斯吉果說，當初Ｂ基地談的權利變換條件比較好，質疑「都市更新怎愈換愈少、不合理」，後因許多住戶對建商不信任，加上市府也有百分之二十土地持分，盼市長蔣萬安公辦都更；也有住戶質疑，目前法律「誰先送件就可以卡在那裡」，認為都更案送件後該要有推動期限。

更新處表示，興隆Ａ基地現已有建商報核，目前仍是民辦都更案，後續若無實施者、住戶有意願公辦都更，會積極協助。

昇陽也表示，Ａ基地是採「都市更新權利變換」，三家專業估價單位評估核算，經市府審議、核定等，並未與住戶有洽談條件或條件變差情事。