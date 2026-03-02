北市迅行劃定危老盼納575專案 降低公辦都更門檻

北市長蔣萬安推都更八箭，「七五九九專案」公辦都更門檻由九成降至百分之七十五；「五七五專案」經列管屬「須拆重建」如海砂屋，意願逾五成即可申請公辦都更。但五七五專案僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，「迅行劃定危險建築」卻未納入。都發局說，將滾動檢討。

據統計，至一月底，符合都更條例第七條「迅行劃定」更新建物共一百五十三處，九十九處為海砂屋；非海砂屋的老舊危險建物有五十四處，包括二十六處四○三震後紅黃單危險建築；十五處九二一、三三一黃單建物；十二處耐震未達最低等級建物；一處須限期拆除。

有民眾向議長戴錫欽陳情，質疑希望「民辦都更」的建物所有權人，因建商等民間資源多，整合能力與速度一定遠高希望「公辦都更」的住戶。質疑同樣迅行劃定、為急迫更新建物，為何海砂屋的民辦與公辦都更同意門檻相同，但危險老建物的民辦同意門檻卻低於公辦，質疑不合理。

議長戴錫欽認為，目前北市有數十處迅行劃定的危險建物，住戶整合不易，若希望有政府介入幫忙，應該讓公辦都更門檻比照海砂屋。尤其被納入迅行劃定，就代表重建急迫性高於一般建築，若還分海砂屋及非海砂屋，實質意義不大，也違反當初迅行劃定降門檻的美意。

北市都發局表示，後續將專案申請資格等機制滾動檢討，研議修訂方向，協助全市老舊社區更新重建。