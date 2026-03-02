新北鮮奶兌換率恐有城鄉差距 民代要求：多宣導

新北幅員遼闊，非都會區超商據點較少，民代提醒應思考如何維持穩定兌換率，縮小城鄉落差。新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇說，鮮奶政策獲家長好評，剛上路有五成多兌換率很不錯，再過一段時間會更高。

議員陳偉杰表示，偏鄉地區超商據點比較少，實際兌換率可能低於都會區，要設法縮短城鄉落差，讓政策美意不因地理條件而打折。

議員顏蔚慈建議市府除持續掌握數據，強化學校宣導與通路協調，也要將視角拉回更全面的學童營養議題。

議員黃心華肯定市府採取多元兌換模式，都會區學子可透過密度高的超商通路快速兌換，偏鄉透過學校專案配送補足可近性，因地制宜。他認為，政策屬新措施，家長與學童尚在建立每周固定兌換習慣的過程，學校與第一線教師可以持續提醒，提高穩定兌換率。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，政策剛起步兌換熱度較低，原因包括資訊不夠周全、家長對營養認知不夠，也可能是生活圈離超商較遠，建議教育局可分析兌換率偏低行政區，了解是地理因素或家長因素。部分隔代教養家庭可能對照顧資訊有落差，可將資訊放進聯絡簿加強宣導。

新北家扶中心主任黃劍峯說，對家境困窘孩子而言，進超商兌換瓶鮮奶是珍貴資源，鮮奶政策能落實營養平權，每個家庭照顧觀念不同，社工會透過訪視理解每個家庭情況，給引導和教育，提高兌換鮮奶意願。