快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜土城三元宮參香發福袋 人龍綿延不絕

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影
土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影

元宵節將至，土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋，有民眾下午就來排隊，隊伍從裕民路一路綿延到學享街，人氣強強滾。

侯友宜表示，三元宮主祀三官大帝、配祀天上聖母等神尊，香火鼎盛，是土城在地重要信仰中心，每年慶元宵以及媽祖聖誕前的遶境活動，都是地方盛事。

侯友宜說，感謝三元宮傳遞三官大帝慈悲為懷精神，長期熱心公益、扶助貧困家庭及不定期舉辦捐血活動等，並重視地方傳統文化，辦理元宵燈籠與春聯展等活動，讓廟宇不僅是宗教場所，也是展現傳承、祈福與藝術的文化場域。

三元宮主任委員、市議員黃永昌表示，三官大帝為天官、地官、水官三位大帝的合稱，是臺灣重要的民間信仰，天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三位神明各有執掌。每年元宵節三元宮都會發放福袋及燈籠，讓大小朋友都能拿著提燈上街遊玩。

此外，三元宮已連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，童趣風格、色彩繽紛，吸引不少信徒觀看、拍照，今年展期至元宵節，邀請大家蒞臨參觀。

民政局表示，農曆正月15日是元宵節，俗稱「小過年」，傳統習俗是吃湯圓、賞花燈、猜燈謎，慶賀新春的延續，新北燈會也會在3月3日元宵節當天現場發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，每日並規畫多場文化藝術展演及親子互動活動，展期至3月8日，歡迎民眾前往大都會公園賞燈。

土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影
土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影

土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影
土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北 土城

延伸閱讀

3月3日是元宵節補今年頭運 備好888元發財金紅包可旺半年

萬和宮元宵獻瑞！明華園「日字團」經典開演 超萌龍馬小提燈限量發送

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍

相關新聞

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益

侯友宜土城三元宮參香發福袋 人龍綿延不絕

元宵節將至，土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋，有民眾下午就來排隊，隊伍從裕民路一路綿延到學享街，人氣強強滾。

淡水金色水岸街頭藝人擴音惹議 民代要求強化音量管理

新北市淡水金色水岸街頭藝人使用擴音設備產生噪音問題，引發周邊里民關切。新北市民代近期接獲多名居民反映，部分街頭藝人演出音量過大、時間偏長，影響日常作息與生活品質，也讓公共空間使用秩序備受討論。

淡北道路鋼構跨越中正東路 工程邁入關鍵節點

淡北道路工程正如火如荼推進，近日有臉書社群討論高架橋鋼箱梁已跨越中正東路（台2線）上方。新北市工務局證實，淡水端高架橋鋼構已推進至跨越中正東路路段，屬於工程重要節點，整體工程進度約27%，拚2029年完工。

北市信義商圈「泰勒絲之夜」吸引300人 警消嚴密部屬防踩踏

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，號召美國歌手泰勒絲的歌迷，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏，事先與業者研商確保安全，活動平安落幕。

北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。