侯友宜土城三元宮參香發福袋 人龍綿延不絕

元宵節將至，土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋，有民眾下午就來排隊，隊伍從裕民路一路綿延到學享街，人氣強強滾。

侯友宜表示，三元宮主祀三官大帝、配祀天上聖母等神尊，香火鼎盛，是土城在地重要信仰中心，每年慶元宵以及媽祖聖誕前的遶境活動，都是地方盛事。

侯友宜說，感謝三元宮傳遞三官大帝慈悲為懷精神，長期熱心公益、扶助貧困家庭及不定期舉辦捐血活動等，並重視地方傳統文化，辦理元宵燈籠與春聯展等活動，讓廟宇不僅是宗教場所，也是展現傳承、祈福與藝術的文化場域。

三元宮主任委員、市議員黃永昌表示，三官大帝為天官、地官、水官三位大帝的合稱，是臺灣重要的民間信仰，天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三位神明各有執掌。每年元宵節三元宮都會發放福袋及燈籠，讓大小朋友都能拿著提燈上街遊玩。

此外，三元宮已連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，童趣風格、色彩繽紛，吸引不少信徒觀看、拍照，今年展期至元宵節，邀請大家蒞臨參觀。

民政局表示，農曆正月15日是元宵節，俗稱「小過年」，傳統習俗是吃湯圓、賞花燈、猜燈謎，慶賀新春的延續，新北燈會也會在3月3日元宵節當天現場發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，每日並規畫多場文化藝術展演及親子互動活動，展期至3月8日，歡迎民眾前往大都會公園賞燈。

土城三元宮今天傍晚舉辦元宵節活動，新北市長侯友宜也前往參香並發放福袋。記者葉德正／攝影