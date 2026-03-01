淡水金色水岸街頭藝人擴音惹議 民代要求強化音量管理

新北市淡水金色水岸街頭藝人使用擴音設備產生噪音問題，引發周邊里民關切。新北市民代近期接獲多名居民反映，部分街頭藝人演出音量過大、時間偏長，影響日常作息與生活品質，也讓公共空間使用秩序備受討論。

新北市議員陳偉杰指出，淡水金色水岸為熱門觀光及休憩景點，街頭藝人表演增添文化氛圍，但若缺乏妥適管理，恐對周邊居民造成困擾。經跨單位會勘評估後，將加強街頭藝人使用擴音設備的管理與宣導，明確規範音量標準與使用時段，並要求演出者確實遵守相關規定，避免長時間或高分貝演出影響安寧。

他表示，團隊秉持傾聽民意、即時回應的原則，希望在尊重街頭藝人表演權益的同時，也能保障居民生活品質，讓公共空間兼具文化活力與舒適環境。後續將持續追蹤管理措施執行情形，確保相關規範落實。

新北市文化局回應，將持續加強街頭藝人使用擴音設備相關規範宣導，提醒演出者依場地管理單位所訂音量標準及時段辦理，以降低對周邊環境影響。至於各展演場域使用規範與現場秩序維護，係由場地管理單位依權責執行，如有不符規定情形，將由權責單位依相關規範輔導或處理。

文化局強調，未來將持續與各場地管理單位保持溝通合作，在保障藝術表現自由的同時，兼顧公共空間秩序與市民使用權益。