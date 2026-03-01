快訊

淡北道路鋼構跨越中正東路 工程邁入關鍵節點

聯合報／ 記者張策／新北報導
有網友近日在臉書社團分享現場照片，指出淡北道路高架橋鋼箱梁已跨越中正東路（台2線）上方，引發地方關注。圖／取自於臉書社團「支持淡北道路聯盟」
淡北道路工程再傳進展。有網友近日在臉書社團分享現場照片，指出高架橋鋼箱梁已跨越中正東路（台2線）上方，引發地方關注。新北市工務局表示，淡水端高架橋鋼構已推進至跨越中正東路路段，屬於工程重要節點，後續將持續銜接橋體結構，整體工程預計於118年完工。

工務局表示，淡北道路淡水端設有淡金路與中正東路兩處匝道出入口，分別服務淡海新市鎮與淡水市區車流。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，並以高架橋形式跨越捷運淡水線軌道，再銜接平面道路。工程前階段已完成橋梁基礎與墩柱等下部結構，目前進入鋼構節塊吊裝與上部結構銜接階段。

工務局指出，跨越中正東路與捷運路段施工條件複雜，須兼顧既有交通設施與軌道安全，施工精度與安全要求高。隨著橋體逐段成形，淡北道路高架輪廓已逐漸清晰。

工務局長馮兆麟表示，除淡水端施工外，關渡大橋匝道內主線高架橋也同步推進，台北市工區持續辦理相關工程作業。淡北道路完工後，可紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市通行時間，提升整體交通效率。

