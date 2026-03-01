北市信義商圈「泰勒絲之夜」吸引300人 警消嚴密部屬防踩踏

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，號召美國歌手泰勒絲的歌迷，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏，事先與業者研商確保安全，活動平安落幕。

信義警分局表示，信義區夜店、KTV及餐酒館林立，為維護公共安全，上月23日邀第二消防大隊與主辦單位研商活動安全規劃，簽署「公私協力共好」意向書（MOU），獲台北醫學大學附設醫院支持加入。

MOU有動線規劃暢通、逃生策略周延、通報機制迅速、醫療救護到位、防火訓練落實、公私協力安全等6項重點，主辦單位承諾加派保全人員、管控音量及要求員工熟悉操作滅火器、AED救護器材，與公部門窗口成立協作通報機制，第一時間互通訊息。

活動在新光三越A8館外階梯廣場舉行，為防制踩踏及飲酒後相關危害，除既有深夜守望勤務，分局規劃警力因應，第二消防大隊消防員在場指導自衛消防編組人員，做好用火用電設施管理及相關因應機制。

分局指出，市政府、大巨蛋周邊電影院、餐館林立，還有街頭藝人展演，周末晚間人潮聚集，分局、第二消防大隊與北醫攜手合作維護安全，持續朝此公私協力模式，展現業者自律與公部門合作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

