快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

北市信義商圈「泰勒絲之夜」吸引300人 警消嚴密部屬防踩踏

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，號召美國歌手泰勒絲的歌迷，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏，事先與業者研商確保安全，活動平安落幕。

信義警分局表示，信義區夜店、KTV及餐酒館林立，為維護公共安全，上月23日邀第二消防大隊與主辦單位研商活動安全規劃，簽署「公私協力共好」意向書（MOU），獲台北醫學大學附設醫院支持加入。

MOU有動線規劃暢通、逃生策略周延、通報機制迅速、醫療救護到位、防火訓練落實、公私協力安全等6項重點，主辦單位承諾加派保全人員、管控音量及要求員工熟悉操作滅火器、AED救護器材，與公部門窗口成立協作通報機制，第一時間互通訊息。

活動在新光三越A8館外階梯廣場舉行，為防制踩踏及飲酒後相關危害，除既有深夜守望勤務，分局規劃警力因應，第二消防大隊消防員在場指導自衛消防編組人員，做好用火用電設施管理及相關因應機制。

分局指出，市政府、大巨蛋周邊電影院、餐館林立，還有街頭藝人展演，周末晚間人潮聚集，分局、第二消防大隊與北醫攜手合作維護安全，持續朝此公私協力模式，展現業者自律與公部門合作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系
有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏。記者李奕昕／翻攝 非報系

泰勒絲 街頭藝人 北市

延伸閱讀

北市228事件追思紀念會…125名警力安全維護 綠黨一度欲「路過」遭阻

平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

詹雅雯、王識賢元宵開唱 水里鄉27日封街變「最大徒步區」

公辦都更招商去年突破1,028億元 國家住都中心再推8案引領城市翻新

相關新聞

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益

超搶手！台北燈節變形金剛小提燈今起發放 時間地點一次看

台北燈節上周開幕，今年相當搶手的「變形金剛」小提燈，今天3⽉1⽇⾄3⽇，於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取；3⽉1⽇⾄2⽇，也同步於北市各⾏政區指定地點發放。

淡北道路鋼構跨越中正東路 工程邁入關鍵節點

淡北道路工程再傳進展。有網友近日在臉書社團分享現場照片，指出高架橋鋼箱梁已跨越中正東路（台2線）上方，引發地方關注。新北市工務局表示，淡水端高架橋鋼構已推進至跨越中正東路路段，屬於工程重要節點，後續將持續銜接橋體結構，整體工程預計於118年完工。

北市信義商圈「泰勒絲之夜」吸引300人 警消嚴密部屬防踩踏

有餐酒業者昨晚至今凌晨在台北市信義商圈舉辦「泰勒絲之夜 4.0」活動，號召美國歌手泰勒絲的歌迷，吸引300多人參加，警方與消防隊嚴密部屬防踩踏，事先與業者研商確保安全，活動平安落幕。

北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

位於北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓僅基隆路一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」至今未都更，對比隔壁興隆整宅B基地已將完工，里長嘆，已進來整合的建商遲遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意由建商昇揚民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。